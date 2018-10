Agents de joueurs, un business juteux à 1,4 milliard d'euros

En plein scandale du football belge et alors que la Pro League et l’Union belge essayent de réguler l’activité d’agents de football, L’Echo a obtenu les chiffres fous des commissions touchées par les agents de la planète football.

Des chiffres qui se basent sur ceux de l’UEFA et TMS de la Fifa, la plateforme électronique de la Fifa par laquelle on enregistre normalement toutes les transactions internationales de joueurs.

Augmentation folle

Premier enseignement: l es commissions sur les transferts sont les plus gros contributeurs à la rémunération des agents. Dans leur activité de négociation d’accords et d’indemnités de transferts pour le compte de clubs, les agents de joueurs ont touché 2,6 milliards d’euros sur les 4 dernières années.

Réformes Fifa

Ces chiffres sont en tout cas sur la table de la Fifa où le président Gianni Infantino a insufflé une vague de réformes . "On est devant l’une des plus grandes réformes depuis 15 ans dans la Fifa" , explique à ce titre l’avocat spécialisé dans l’économie du sport Sébastien Ledure, du cabinet Cresta.

On parle de limiter le nombre de joueurs prêtés par les clubs, le nombre de joueurs sous contrat dans les noyaux, d’indemnités de formation et de contribution de solidarité pour les clubs formateurs, etc. Parmi la vague des réformes, la question de la régulation des agents figure en bonne place. On parle également de mettre en place des chambres de compensation pour inscrire toutes les transactions de transferts.

La Fifa tient un congrès ce vendredi à Kigali au Rwanda et les membres doivent y valider les principes de ces réformes sur les agents . Ensuite, il s’agira de rédiger les textes . On en est donc qu’au début de la régulation de la fonction d’agents au niveau international.

On sait néanmoins, et c’est important, que dans les principes discutés à la Fifa, on essaye de mettre fin à la double représentation qui permet à un agent de représenter à la fois un joueur et un club. Dans certains cas, cette représentation est même multiple avec le même agent qui représente les deux clubs vendeurs et acheteurs, le joueur voire le coach d’un des clubs. Une situation des plus problématiques en termes de transparence ou de conflits d’intérêts…