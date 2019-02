Allianz ou la Loterie pour le nom du stade d'Anderlecht?

Marc Coucke veut rebaptiser le stade Constant Vanden Stock, l’antre des Mauves et Blancs, au nom d’un sponsor.

Marc Coucke, le président du RSC Anderlecht, veut, pour équilibrer les comptes, multiplier les revenus commerciaux du club pour ne plus être dépendant des seuls transferts. Il a déjà doublé le nombre de sponsors. Il veut à présent s’attaquer à un dossier emblématique, celui du "naming", c’est-à-dire l’appellation du stade. Il veut rebaptiser le stade Constant Vanden Stock – du nom de feu le président qui a fait du Sporting un grand d’Europe dans les années 70-80 –, au nom d’un sponsor. La technique, qui permet de gonfler les recettes d’un club, est déjà utilisée en Belgique par Genk (Luminus Arena), La Gantoise (Ghelamco Arena), Ostende (Versluys Arena), Malines (Afas Stadion), etc. Il se dit qu’à Anderlecht, cela pourrait rapporter un million par an au club.

Des enceintes sportives portent déjà le nom Lotto en Flandre et en Wallonie, mais pas encore à Bruxelles.

Ce vendredi, Het Nieuwsblad et La DH/Les Sports évoquaient le nom d’Allianz, un des principaux parrains du club (il s’affiche sur ses maillots en Coupe d’Europe). L’assureur allemand n’est pas novice en la matière. Il a déjà donné son nom au stade du Bayern Munich, l’Allianz Arena (moyennant un chèque de 90 millions d’euros sur 20 ans), et à celui de Nice. Le club et l’assureur sont restés évasifs à ce sujet. Reste, le cas échéant, à savoir ce qu’en penserait BNP Paribas Fortis, fidèle partenaire depuis 35 ans du Sporting, et qui détient 25% des AG… concurrent d’Allianz. Interrogée, la banque n’a pas souhaité commenter.