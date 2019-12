Anderlecht pourrait vendre une dizaine de joueurs pour réduire ses dettes

À l’issue de l’exercice 2018-2019, la situation financière des mauves et blanc s’est encore dégradée. Les comptes annuels du RSC Anderlecht, qui portent sur la saison 2018-2019, sont à l’image de ses prestations sur le terrain. Décevants, pour ne pas dire plus. Le club a enregistré une perte record de 27 millions d’euros. La dette du Sporting atteint désormais près de 95 millions, contre 83,3 millions un an plus tôt.