Après Nike, Netflix s'empare de l'emblème Kaepernick...

La réalisatrice également engagée sur ce terrain est derrière le succès de "When They See Us" un autre documentaire revenant sur la condamnation à tort de cinq Afro-Américains pour le viol d’une joggeuse blanche dans un parc. Colin Kapernick se chargera lui-même de la voix off. La création sera un moyen de plus pour lui de faire passer son message.

Carrière condamnée

En 2018, Nike avait également fait le choix du soutien en reprenant le portrait du footballeur pour sa campagne marketing célébrant les trente ans de son slogan "Just do it". Son visage en très gros plan était accompagné du slogan "Believe in something. Even if it means sacrificing everything" (Croyez en quelque chose. Même si cela signifie que vous devez tout sacrifier).