Aspria mise sur 15 à 20 clubs dans les cinq ans

La crise sanitaire n’a pas coupé l’appétit de la chaîne de clubs de sport haut de gamme. Qui s’estime au contraire bien armée pour la reprise.

Après trois mois de fermeture – seules les activités en extérieur ont pu reprendre il y a cinq semaines –, les trois clubs de sports du groupe Aspria en Belgique sont à nouveau entièrement accessibles ce mardi à leurs 14.000 membres. Le fondateur du groupe, le Britannique Brian Morris, est confiant: "Je crois que les gens ont à nouveau besoin de contacts sociaux", entame-t-il. "Nous avons pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et développé une app pour guider nos membres, nous avons aussi la chance d’avoir de grands espaces – 10.000 m² en moyenne – ce qui facilite le respect de règles sanitaires."

15 millions € Les trois mois de fermeture ont entraîné un manque à gagner de 15 millions pour les huits clubs du groupe Aspria.

Il n’empêche, les huit clubs Aspria (trois à Bruxelles, quatre en Allemagne et un en Italie, soit 40.000 membres) auront enregistré un manque à gagner de 15 millions d’euros, soit plus de 20% de son chiffre d’affaires annuel (70 millions). Brian Morris estime que cela aurait pu être pire sans les mesures d’aide. "Les autorités belges ne sont pas les meilleures gestionnaires de la crise, mais ce ne sont pas les pires non plus. Elles aident même mieux les entreprises que dans d’autres pays", commente-t-il, citant le chômage économique.

Clientèle loyale

"Heureusement, nous avons une clientèle loyale, une majorité a continué à payer sa cotisation", assure Brian Morris pour qui les clubs de sports multi-activités comme l’Aspria sont sans doute les mieux positionnés pour redémarrer: "Cette crise sanitaire va sans doute inciter les gens à prendre davantage soin de leur santé, de leur corps, ce qui est bon pour notre business. En outre, nous avons la clientèle la plus âgée du marché, environ 50 ans en moyenne, ces gens sont plus sensibles à leur bien-être." Ils ont aussi davantage les moyens d’adhérer à des clubs haut de gamme comme Aspria.

Brian Morris estime que cette crise est pire que la Grande Dépression des années trente, "car il s’agit non seulement d’une crise sanitaire mais aussi économique et sociale, qui va influencer notre façon de vivre et notre manière de faire des affaires. Dans ce contexte, notre challenge sera de trouver des accords avec nos partenaires qui mènent eux-mêmes leurs propres combats. Chacun doit comprendre qu’il est impossible de garder 100% de son business intact, il faut partager. On doit garder cela en tête quand on négocie, par exemple, avec les propriétaires immobiliers."

Consolidation en vue

L’entrepreneur londonien qui a débuté sa carrière dans l’immobilier fait allusion aux plans de croissance de son groupe. À commencer par le futur Aspria Roosevelt sur le site de l’ancien centre sportif de Solvay à deux pas de l’ancien hippodrome de Boitsfort. Après dix années de batailles juridiques et de recours en tous genres, Aspria a enfin obtenu l’autorisation de mener à bien ce projet qui représente un investissement de 35 millions d’euros. Alors que l’ouverture était prévue en 2021, Brian Morris n’est plus certain de pouvoir mener à bien ce calendrier: "Il y a du retard car on a dû arrêter les travaux. On espère les relancer au plus vite. Ça dépendra de la manière dont le secteur de la construction va redémarrer."