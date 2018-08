Axel Witsel investit dans le Carré à Liège

Diversification

Cet été, il a lancé sa propre ligne de casquettes. En 2014, Witsel a investi dans le capital de la société Lindsky aviation. Cette société active au sein de l’aéroport d’Anvers dispose d’un atelier de maintenance pour moteurs à piston et à turbine et de plus de 5.500 m2 de hangars afin d’entreposer des avions. Elle effectue en outre la maintenance de plus de 350 appareils venant de toute l’Europe et développe une offre de vols privés.