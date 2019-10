Bart Verhaeghe (FC Bruges): "On est en train de créer une ligue avec les Pays-Bas"

"On est en train de créer avec les Pays-Bas une ligue qui peut réduire notre écart avec le "big five" (les cinq plus grands championnats européens: Angleterre, Espagne, Italie Allemagne, France, NDLR) et qui ouvrira un marché de 28 millions de consommateurs", a-t-il lancé. Par "on", il s’agit du G5, soit les cinq clubs belges les plus riches: Anderlecht, FC Bruges, Standard, Genk et La Gantoise. Par cette initiative, ils espèrent mettre sur pied une compétition plus attractive et doper ainsi les droits télé des clubs.