Bart Verhaeghe: "Nous n'avons rien à cacher"

"Le parquet était à Bruges ce matin. Avec la demande de coopérer pour une enquête à propos de deux agents, Mogi Bayat et Dejan Veljkovic. Bien sûr nous coopérons. Positivement et de façon constructive. Les enquêteurs voulaient inspecter les contrats et les factures. Nous les leur avons donnés. Cela montrera que tout est propre et en ordre", a réagi le président du Club de Bruges et vice-président de la Pro League, Bart Verhaeghe.