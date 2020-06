Basic-Fit fait le plein de cash

Cet argent frais est destiné à renforcer le bilan de l'entreprise . Basic-Fit fait partie des grandes victimes des mesures de confinement, et a dû fermer ses 828 centres de fitness en Europe durant des mois, à cause des mesures prises pour contenir le coronavirus. Pendant cette période, les membres ont eu la possibilité de geler temporairement leur abonnement, ce qui a pesé sur les bénéfices.

Les millions levés dans l'opération vont aussi permettre de financer le redémarrage des salles , prévu pour juillet au plus tard, ainsi qu'à ouvrir de nouveaux centres et à faire des acquisitions.

AM Holding, qui est entièrement contrôlé par René Moos, le patron de Basic-Fit, a souscrit à cette émission pour 5 millions d'euros. Cet ancien joueur de tennis ne s'attendait pas à une crise du type de celle que l'on vient de vivre. "La beauté du sport, c'est que le business ne souffre pas si l'économie s'affaiblit", déclarait-il au Tijd en 2018. "Pendant une crise, les gens boivent peut-être un café de moins, ou sont moins susceptible d'acheter quelque chose dans notre boutique. Mais ils continuent à faire du sport. En fait, ils viennent de plus en plus; pourquoi donc? Peut-être parce qu'ils économisent sur d'autres activités: le cinéma ou les restos", affirmait-il alors avec confiance. Il ne savait pas que moins de deux ans plus tard, la pandémie l'obligerait à fermer tous ses centres de fitness.