Basic-Fit veut quasi-doubler son réseau

Dépaser les 1.000 salles en 2021

Pour 2021, la plus grande chaîne de fitness d’Europe aspire à dépasser le cap des 1.000 clubs en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et en Espagne. Ce sont ainsi 125 nouveaux clubs qui ouvriront leurs portes tous les ans .

D’après une étude internationale du bureau de consultance Deloitte menée en 2018 et que Basic-Fit relaie, 7,3% des Belges seulement (8,8% si l’on ne prend pas en compte les moins de 15 ans) sont abonnés à un centre de fitness, ce qui place la Belgique en fin de peloton: il n’y a que quatre pays en Europe où moins de personnes s’adonnent au fitness . Dans les pays scandinaves, c’est beaucoup plus: un cinquième de la population va régulièrement à la salle de sport.

L’enseigne voit donc dans notre pays un potentiel de croissance considérable et souhaite "promouvoir un style de vie plus actif et plus sain, notamment en rapprochant ses clubs des pratiquants".