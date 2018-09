Bayat: "J'ai rapporté 40 millions aux clubs belges cet été"

Alors que le mercato d'été touche a sa fin, l’agent Mogi Bayat a été impliqué dans de nombreux transferts des clubs belges, entrants et sortants. Il estime avoir rapporté entre 40 et 50 millions d’euros aux clubs belges cet été.

Le mercato d’été des clubs de football européens a touché. En dehors de l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin et des renforts achetés par Liverpool, le mercato estival a été moins spectaculaire qu'il y a un an, quand Neymar et Kylian Mbappé avaient rejoint le PSG pour plus de 400 millions d'euros d'euros.

Sous les feux des projecteurs cette année dans le championnat de division 1 belge: le club du RSC Anderlecht et son nouveau propriétaire Marc Coucke. Le président et son bras droit Luc Devroe ont tenté de répondre aux attentes des supporters avec des renforts de poids et quelques gros transferts sortants.

Ils n'ont néanmoins pas réussi leur dernier coup. À savoir, faire signer Lazar Markovic en provenance de Liverpool. Plus tôt dans la journée, Anderlecht signait le rachat record de notre championnat cet été avec l'arrivée de Bubaccar Sanneh pour 8 millions d’euros depuis le Danemark.

Mogi incontournable

Mais, saison après saison, l’homme fort du mercato belge est sans conteste devenu Mogi Bayat. Anthony Limbombe du Club de Bruges à Nantes, Kaveh Rezaei de Charleroi au Club de Bruges, Łukasz Teodorczyk d’Anderlecht à l’Udinese ou encore Obbi Oulare de Watford au Standard de Liège sont autant de transferts marqués de son sceau.

"J’ai lu un article qui disait que les 6 ou 7 gros clubs en Belgique ont encaissé environ 130 millions d’euros durant ce mercato. De cette somme, il y en a peut-être 40 à 50 millions que je leur ai apportés", nous expliquait vendredi Mogi Bayat alors qu’il était dans sa dernière journée de mercato.

"Sans vouloir fanfaronner, j’exerce la profession d’agent depuis 8 ans et j’ai été CEO dans un club pendant 7 à 8 ans. J’ai de l’expérience et je travaille différemment", estime-t-il.

"Je suis plus qu’un agent. J’ai participé au développement du football belge." Mogi Bayat Agent de joueurs

Il cite trois de "ses" transferts: Anthony Limbombe, Samuel Kalu et Thomas Foket. "Ce sont trois transferts qui rapportent 20 millions d’euros aux clubs belges. Quand je suis avec un dirigeant de club, il connaît la rentrée financière que je lui apporte. J’ai participé au développement du football belge à l’étranger et au respect de notre football", estime Mogi Bayat.

Lors du dernier jour de la période de transfert, Mogi Bayat s'est concentré à renforcer le club "de son frère", le sporting de Charleroi avec pas moins de 4 renforts en 24 heures.

Bien présents dans le Top 5 des transferts entrants et sortants, les transferts de Bayat côtoient d’autres transferts de poids effectués par Anderlecht. Outre le départ de l’international belge Leander Dendoncker d’Anderlecht vers le club anglais de Wolverhampton (un prêt estimé à 1,5 million d’euros assorti d’une clause de rachat obligatoire après une saison entre 13 et 15 millions d’euros), Anderlecht a signé la plus grosse arrivée du championnat belge, avec le défenseur Bubaccar Sanneh, pour 8 millions d’euros, en provenance de Midtjylland (Danemark).

C’est loin des transferts les plus chers des joueurs belges à l’étranger cet été. Thibaut Courtois est passé de Chelsea au Real Madrid pour 40 millions d’euros. Un prix estimé au rabais, car il ne restait qu’un an de contrat au meilleur gardien de la dernière Coupe du monde. Kevin De Bruyne est par exemple estimé à 150 millions d’euros…

Vue en plein écran Le transfert de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus de Turin pour plus de 100 millions d'euros a été le plus gros mouvement cet été. ©Photo News

La sensation CR7

Le gros de l'animation sur le marché des transferts est venu cet été de la Serie A italienne. Pour attirer le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turin a dépensé plus de 100 millions d'euros et a dû lui faire de l'espace.