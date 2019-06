Belfius va sponsoriser l'Académie du RSC Anderelcht

Profitant de la caisse de résonance médiatique de la présentation de Vincent Kompany comme joueur entraîneur des mauves et blancs, la banque Belfius a annoncé son parrainage du centre de formation. BNP Paribas Fortis reste le sponsor principal du club.

Depuis son arrivée à la tête du Sporting d’Anderlecht, Marc Coucke n’a pas encore connu la réussite sportive, par contre sur le plan commercial, il affiche un bilan satisfaisant. Lui qui s’est vanté d’avoir doublé le nombre de sponsors depuis qu’il est là peut en effet en ajouter un nouveau et non des moindres: la banque Belfius et sa division de gestion de patrimoine Candriam.

Comme elle le fait également au FC Bruges et à Charleroi, Belfius va en effet sponsoriser le centre de formation d’Anderlecht, à Neerpede, en bordure du ring. Celui-ci s’appellera désormais RSCA Belfius Academy. La banque bénéficiera d’une visibilité autour des différents terrains d’entraînement et dans l’enceinte du centre. Marc Coucke qui rêve toujours de débaptiser le stade Constant Vanden Stock au profit du nom d’un sponsor (La Loterie nationale est souvent citée) fait ainsi une première étape dans stratégie de " naming ". D’après nos informations le contrat, qui porte sur 5 ans, s’élèverait à 750.000 euros par saison.

Soutenir les talents belges

"Notre vocation est de soutenir les talents belges et de supporter l’économie belge cristallisée par Marc Coucke, confie Marc Raisiere le patron de Belfius, et Vincent Kompany en est le meilleur ambassadeur." Présenté en grande pompe sous une chaleur suffocante, le nouveau joueur entraîneur du club a en effet été entièrement formé à Neerpede. "Je rêve aussi qu’à terme on puisse aussi accompagner les jeunes joueurs, car ceux-ci gagnent très vite beaucoup d’argent, mais sont souvent très mal conseillés dans la gestion de leur patrimoine", ajoute Marc Raisiere.

"Notre vocation est de soutenir les talents belges et de supporter l’économie belge cristallisée par Marc Coucke" Marc Rasiere CEO de Belfius

La présence parmi les partenaires commerciaux du même club de deux concurrents directs peut interpeller. Mais il n’y a pas de confusion, nous dit-on. Principal sponsor du club depuis 38 ans - de l’équipe première aux équipes de jeunes en passant par l’équipe féminine (via Hello Bank), BNP Paribas Fortis le restera encore les deux prochaines saisons. "Je suis très reconnaissant à BNP Paribas Fortis d’avoir accepté qu’un de leurs concurrents sponsorise l’académie, nous dit Marc Coucke, c’est aussi une façon pour lui de soutenir nos jeunes."

Et puis, ce n’est pas totalement nouveau puisque Allianz, concurrent de BNP Paribas Fortis dans le secteur des assurances, s’est affiché ces dernières saisons sur le maillot des joueurs en coupe d’Europe.

Du côté de BNP Paribas Fortis on explique que c’est dans la complémentarité des donateurs, tous secteurs confondus, qu’il est possible de permettre aux partenaires de réaliser leur engagement sociétal et leurs ambitions sportives ou artistiques, à l’instar de ce qui se fait dans le secteur culturel comme à La Monnaie, par exemple."

Reste savoir si cette arrivée de Belfius augure un changement de sponsor principal alors que le contrat de BNP Paribas Fortis vient à échéance mi-2021. "Cela n’a rien à voir", répond Marc Coucke. "On verra", indique de son côté Marc Raisiere. Bref, rendez-vous dans deux ans...