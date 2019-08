Bjorg Lambrecht, un des plus grands espoirs du cyclisme belge, est décédé après une lourde chute

Le coureur cycliste Bjorg Lambrecht, un des plus grands espoirs du cyclisme belge, est décédé ce lundi. C'est ce qu'a annoncé son équipe Lotto Soudal sur Twitter. "La plus grande tragédie qui puisse arriver à la famille, les amis et les coéquipiers de Bjorg est arrivée... Repose en paix, Bjorg", a ainsi écrit l'équipe belge.