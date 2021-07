Bruges se trouve 50 millions d'euros chez un fonds américain

Le club de Bruges repart à l'attaque. Quelques mois après la tentative ratée de son entrée en bourse, le club de la Venise du Nord a visiblement trouvé un plan B. Plus question cette fois de miser sur le marché. Le club reprend la voie plus classique des investisseurs. La solution de repli est menée par Orkila Capital, un fonds américain. Ce dernier s'impliquera à hauteur de 50 millions d'euros dans les coulisses du champion en titre. L'opération se fera en deux temps. Le fonds injectera 20 millions d'euros sous forme de capital. En parallèle, Orkila Capital va racheter pour 23,3% des actions du club. Une opération qui lui coûtera 30 millions d'euros supplémentaires. Dans les faits toutefois, la répartition de l'actionnariat ne change pas beaucoup. Grizzly Capital reste l'actionnaire principal en conservant 71,9% des parts. La structure est détenue par les deux hommes forts du club: Bart Verhaeghe, le président, et Vincent Mannaert, le CEO, ainsi que Jan Boone et Peter Vanhecke.