Bruno Venanzi (Président du Standard de Liège): "Moi présent, jamais ce club ne sera mis en faillite"

Le mois de janvier sera particulièrement chargé pour le Standard de Liège et son refinancement, estimé entre 10 et 15 millions par son président, Bruno Venanzi. À moyen terme, il mise sur la formation des joueurs et est prêt à confier la gestion financière et sportive du club à quelqu’un d’autre.

La trêve hivernale et le mercato tomberont particulièrement à point cette année, en bord de Meuse à Sclessin. S’il est vrai que lorsqu’on touche le fond on ne peut que rebondir, nul doute alors que Bruno Venanzi, président du Standard de Liège, pourrait bénéficier d’un fameux élan. Lors de notre rencontre exclusive dans ses bureaux cernés par les chantiers, Bruno Venanzi nous a détaillé les contours chiffrés de ses projets. Interview en deux mi-temps avec prolongation.

Première mi-temps

À lire le compte rendu de votre dernière réunion en date avec l’ASBL FDR (Famille des Rouches) et les principaux clubs de supporters du Standard, fin janvier sera un moment charnière pour le refinancement du club et pour le montage de vos projets immobiliers...

En effet, les astres s’alignent. Ce sera une double, voire une triple échéance, mais sans rien précipiter. Comme les médias l’ont déjà relaté, j’ai mandaté la société de conseil PwC pour gérer les offres des différents investisseurs prêts à renflouer les caisses du Standard à mes côtés. J’ai déjà reçu trois offres. Et j’en attends encore deux. Dès réception de celles-ci, début janvier, on les mettra toutes sur la table et on choisira celle qui colle le mieux à mes priorités pour finaliser l’opération de recapitalisation fin janvier. Un deal sera alors déjà bouclé. Il ne restera que des détails à la marge à finaliser.

François Fornieri (Mithra), dont vous aviez repoussé les avances il y a quelques mois, est à nouveau de la partie?

Non, pas du tout. Il ne fait pas partie du tour de table. Il fallait passer par PwC, qui n’a pas reçu d’offre de sa part.

Dans quelle fourchette sommes-nous pour recapitaliser les besoins identifiés?

Je dirais 10 à 15 millions.

Vue en plein écran Sous les fenêtres des étages du "Fanshop" où nous rencontrons Bruno Venanzi, les engins de chantiers bloquent les principales artères pour accéder au stade. ©Valentin Bianchi

Pour quelle participation? Qu’avez-vous en tête?

Tout dépendra de la négociation finale. Mais les investisseurs sérieux intéressés veulent au moins une parité. Et je m’inscris dans ce cadre. Les valorisations sont évidemment meilleures lorsqu’il y a une prise de participation plus importante encore. Certains m’ont proposé 50% plus une action. Mais comme disait Albert Frère, à qui on prête la paternité de cette phrase, "Petit actionnaire minoritaire, petit con. Gros minoritaire, gros con". Ça a le mérite d'être clair. Je ne suis pas accroché à la fonction de président. J'aimerais rester un actionnaire incontournable et pouvoir continuer à peser sur la stratégie et le développement du club.

Quelle est votre préférence?

50/50. Contrairement à ce qu’on a pu dire récemment à chaud, je veux rester présent dans ce club que je connais et que j’aime depuis l’enfance, comme le foot. Je ne suis pas un investisseur opportuniste ou un vautour. Moi présent, jamais ce club ne sera mis en faillite. Mais j’avoue que je n’aime pas pour autant tous les aspects du milieu du football.

C’est-à-dire?

Vous connaissez comme moi ce qui fait les gros titres dans les médias ces dernières semaines. J’ai la naïveté de penser qu’il y a encore moyen de faire évoluer les choses de manière positive en termes de transparence et de gestion du foot professionnel en Belgique et ailleurs. À l’Union belge, des personnes comme Peter Bossaert, le CEO, font évoluer les choses dans le bon sens. Les nouvelles législations mises sur la table commencent à avoir des effets bénéfiques, notamment la loi anti-blanchiment. Je suis confiant et je suis prêt à balayer devant ma porte. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs de gestion.

Comment s’en sortir financièrement dans un contexte assaini? Si tout le monde joue le jeu, quelle serait la carotte pour y parvenir sans tricher?

"Rien que pour l’année dernière, on comptabilise 12 millions de pertes liées à la pandémie qui viennent se mettre sur la dernière ligne de notre bilan."

Je vais prêcher pour ma chapelle. La première chose à faire est de réussir l’augmentation de capital en cours pour éponger les pertes du passé. Je ne me voilerai jamais la face: nous cumulons pour l’instant les pertes liées à la pandémie sur deux métiers particulièrement sinistrés comme l’événementiel et l’horeca. En temps normal, hors mesures de confinement, on peut compter en moyenne sur 21.000 abonnés à l’année et sur 20.000 spectateurs deux à trois fois par mois. À chaque match à domicile, 800 à 1.200 repas viennent gonfler nos rentrées. Les pertes financières récurrentes sont donc importantes, bien davantage que pour un club qui n’a que 1.500 abonnés. Rien que pour l’année dernière, on comptabilise 19 millions de pertes, dont 12 millions directement liées à la pandémie. Et les droits TV ne suffisent pas à boucher le trou. On doit absolument avoir une balance de transferts positive, soit en faisant du trading de joueurs – ce qui n'est pas mon truc – soit en misant sur notre centre de formation, le "SL16 Football Campus". C’est ça notre business model depuis quelques années et nous allons en récolter les premiers fruits.

Le Standard affiche des pertes de 19 millions Au 30 juin 2021, soit le dernier exercice comptable du club, le Standard de Liège affichait une perte de 19.737.931 euros, révélait, mardi soir, la RTBF. La perte cumulée totale des derniers exercices atteint 24.668.483 euros. Les recettes totales du club sont passées de 81 à 41 millions au cours du nouvel exercice. Les fonds propres de la S.A. Standard de Liège sont passés de +8,5 millions d’euros à un montant négatif de 11,244 millions en un an. Les dettes du club dépassent ainsi de plus de 11 millions le total de ses actifs comptables.

Comment?

Nous avons signé un partenariat avec la Chine pour former des entraîneurs. Grâce à ce partenariat, nous avons d’ailleurs pu engranger un contrat de sponsoring avec la filiale logistique d’Alibaba. Par ailleurs, nous disposons suffisamment de talents qu’il faut pouvoir faire monter au bon moment – deux ou trois par an, pas davantage – en les encadrant avec les anciens. Si on réussit cela les prochaines saisons, on sera gagnant sur tous les fronts. Après deux ou trois saisons, ces joueurs peuvent devenir créateurs de valeur.

Le futur actionnaire pourrait être chinois?

Non. En tout cas, je n’ai pas reçu d’offre venant de là-bas.

Vous seriez prêt à confier la gestion financière et sportive du club à quelqu’un d’autre désigné par votre futur coactionnaire?

Cela dépendra des négociations en cours. Je veux en tout cas rester incontournable au sein du conseil d’administration et peser sur les décisions prises. Mais si mes priorités sont rencontrées, je suis prêt à en confier l’exécution à des personnes qualifiées pour les faire. Par le passé, j'ai parfois fait des erreurs à ce niveau. Après coup, c’est toujours facile de critiquer en se mettant à la place de l’entraineur ou du directeur sportif. Quand on n'est pas champion et qu’on ne l’a plus été depuis longtemps, on est toujours critiqué.

Vue en plein écran ©Valentin Bianchi

Deuxième mi-temps

Changeons de sujet. Où en est-on avec l’immobilière du Standard qui doit porter le chantier de rénovation du stade et le développement mixte planifié sur ses abords?

Comme vous le savez, nous avons récemment réalisé une augmentation de capital, pour atteindre 11 millions d’euros.

Certains disent que ce ne sera pas un levier financier suffisant vu le budget prévisible des travaux…

"On va scinder les deux projets immobiliers en les logeant dans deux entités séparées."

Cela dépend. Rien que pour le business center directement voisin du stade, le budget avoisine 30 millions d’euros. Avec 5 à 6 millions de capital, l’effet-levier est suffisant pour obtenir les crédits bancaires. Alors que nous n’avons même pas encore lancé la commercialisation, confiée à Cushman & Wakefield, nous avons déjà 3.300 mètres carrés loués à long terme (bail de 18 ans) sur un total de 14.000 mètres carrés répartis sur trois blocs. On va d’ailleurs scinder les deux projets immobiliers – celui centré sur la rénovation et l’agrandissement du stade et le développement mixte des abords – en les logeant dans deux entités séparées.

Quel sera le lien entre les deux sociétés?

On va créer une filiale liée à 100% à l’immobilière du Standard de Liège. Elle s’occupera particulièrement du futur centre d’affaires. À terme, lors de la revente de cet actif-là, elle pourrait être scindée.

Pourquoi cette scission?

Parce qu’on a déjà des marques d’intérêt pour racheter cette partie. On pourrait, une fois l’opération de revente réalisée comme pour une promotion immobilière classique, réinjecter la plus-value dans la faîtière et avoir un levier supplémentaire pour financer le chantier du stade. Cela nous permettra de moins emprunter et de diminuer la charge de la dette. C’est un scénario positif pour l’actionnariat de l’immobilière et indirectement pour le club.

C’est aussi une manière de renvoyer la balle à ceux qui disent que vous déshabillez Pierre (le club) pour habiller Paul (l’immobilière)…

Si vous voulez… Mais je tiens avant tout à rappeler que le stade n’appartenait pas au club quand je l’ai repris. Il s’agissait d’un contrat de leasing avec la SPI, l’intercommunale de développement provincial. Pour entamer les travaux ciblant le stade, on a dû racheter ce leasing et plomber momentanément les finances du club. On a d’ailleurs créé l’immobilière pour racheter les murs au club et remettre ainsi les comptes à l’équilibre pour obtenir sa licence. Là non plus, il ne faut pas réécrire l’histoire en mettant tout sur le dos des gestionnaires.

Prolongations

Parlons du calendrier des travaux. Où en est-on aujourd’hui?

Je vous parlais d'une triple échéance fin janvier: on est pour l’instant en négociations finales avec le consortium (bouwteam) qui portera l’ensemble des travaux. Il s’agit du trio Galère/CIT Blaton/Groupe Moury. Je pense qu’on devrait rapidement trouver un accord sur une enveloppe maximale pour l’ensemble des travaux: génie civil (voiries, abords), stade et promotions immobilières périphériques.

On a cité le chiffre de 120 millions d’euros. Au final, quel serait le plafond fixé par le maître d’ouvrage?

100 millions d'euros C'est le plafond fixé au 'bouwteam' désigné par le maître d'ouvrage, l'Immobilière du Standard de Liège, pour la réalisation de tous les travaux, dans et autour du stade.

On négocie sur base d’un prix maximal garanti qui sera inférieur à 100 millions, avec 30 millions rien que pour le centre d’affaires dont le gros du chantier devrait débuter dès mai prochain. Pour la partie stade, cela dépendra de la finalisation préalable des voiries périphériques comme la descente du Sart Tilman qu’il faudra dévier et que nous réalisons à titre de charges d’urbanisme. Sans la réalisation de ces nouveaux contournements de l’espace du stade, on ne peut pas lancer les travaux de rehaussement de la nouvelle tribune 2, qui empiétera sur les anciennes voiries.

Vue en plein écran ©Valentin Bianchi

À propos des chantiers liés au futur arrêt du tram en face du stade, on annonce de nouveaux retards possibles par endroits...

De ce côté-là aussi, ça bouge bien, comme vous pouvez le voir. On creuse des tranchées juste devant chez nous pour l’instant et le parking de délestage commence à bien avancer le long de la rue Ernest Solvay: on en est déjà à la pose du 4e étage et la bretelle d’accès vient d’être coulée. C’est important pour nous, notamment pour l’accès au magasin Aldi qui sera intégré dans le socle du stade, face au parking.

Une toute dernière question, pour les supporters: vous avez encore des contacts avec Luciano D’Onofrio, ex-vice-président du Standard?

Non, pas récemment.

5 dates clés 2003: création de Lampiris avec un capital initial de 62.000 euros.

2015: revente de Lampiris pour un montant avoisinant 160 millions d’euros.

2015: rachat du Standard de Liège.

2016: le Standard gagne la Coupe de Belgique.

2020-2021: la crise sanitaire plombe les comptes du club liégeois.