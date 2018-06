Bruno Venanzi s'offre les tribunes du Standard

La nouvelle avait filtré il y a 15 jours lors d’un séminaire réunissant 210 professionnels de l’immobilier à l’initiative du Cercle de Wallonie: pour initier le redéveloppement du stade du Standard et de ses abords dès l’an prochain, le président et propriétaire du Standard, Bruno Venanzi devait préalablement redevenir pleinement propriétaire des lieux. Ce qui est presque chose faite.

On peut dire que les deux parties ont battu le fer. On a en effet appris cette semaine que Bruno Venanzi a mandaté un de ses collaborateurs directs pour qu’il fixe le montant précis à verser à l’Agence de développement économique de la province de Liège. Et récupérer ainsi sans plus tarder les parties du stade de Sclessin dont l’intercommunale liégeoise est encore propriétaire. Pour rappel, celle-ci s’était portée garante en 1998 auprès de l’organisme bancaire qui a financé les travaux pour permettre au club de mettre ses infrastructures aux normes exigées par l’UEFA pour accueillir l’Euro 2000.

Fondation Standard de Liège

Dans la foulée, Bruno Venanzi vient également de constituer une fondation – la Société anonyme Standard de Liège – dont les statuts très larges permettent de financer et d’inclure pas mal de projets à visées dites non lucratives. On y fait notamment mention de coordination de manifestations diverses et de levées de fonds; mais aussi de l’organisation du financement de projets "répondant à son but", à savoir "renforcer le lien social et contribuer à l’intégration au sein de la communauté par le sport".