Candriam et DVV (Belfius) bientôt sur le maillot du RSC Anderlecht

C’était un partenariat d’une durée inédite dans le monde du foot. Près de 40 ans après l’arrivée de l’ex-Générale de Banque – devenue Fortis, puis BNP Paribas Fortis – comme principal sponsor du RSC Anderlecht, ce bail s’apprête à être rompu. Car les affaires sont les affaires: la convention qui lie le Sporting à la banque prévoit en effet que le club peut se désengager à condition qu’un nouveau sponsor lui fasse une offre supérieure d’un tiers au montant prévu pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Or il nous revient que Belfius est prête à s’engager en ce sens, confirmant une information du Soir. Dès le début de la saison prochaine, BNP Paribas Fortis ne devrait donc plus apparaître sur les vareuses des joueurs alors que le contrat courait jusqu'à la mi-2021.