Chelsea, ManCity et le Barça veulent déjà quitter la Super League

Le club londonien de Chelsea ne désirerait plus faire partie du projet de Super League (SL), un championnat dissident et fermé concurrent aux compétitions de l'UEFA. Selon la BBC, la direction du club prépare les documents pour demander son retrait de la Super League. Lancé dans la nuit de dimanche à lundi, le projet a été violemment critiqué depuis lors.

Chelsea est un des six clubs anglais à l'initiative de cette nouvelle compétition, avec Manchester City , Manchester United , Arsenal , Liverpool et Tottenham . Mardi soir, alors que les Blues défiaient Brighton en Premier League, près de 1.000 fans londoniens se sont rassemblés aux abords de Stamford Bridge pour protester contre le projet.

Les têtes pensantes de la Super League ne s'attendaient probablement pas à ce que celle-ci soit déjà amputée d'un quart de ses fondateurs au lendemain de son annonce en grande pompe. Si Chelsea, Manchester City et Barcelone confirment leur renoncement à la compétition, celle-ci sera mort-née. Fans, fédérations, politiques et même joueurs et entraîneurs qui ont accepté de s'exprimer sur le sujet l'ont le plus souvent fait pour fustiger une trahison des valeurs sur lesquelles le football est bâti.