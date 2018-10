Comme un air de "déjà vu"

Rappelez-vous, certaines affaires autour de Zheyun Ye avaient entaché les saisons 2004-2005 et 2005-2006. Ce Chinois s'était introduit au sein des clubs du SK Lierse et de La Louvière et avait fait pression sur certains joueurs pour fausser des rencontres . Plusieurs joueurs, entraîneurs, agents et dirigeants de club ont été condamnés dans cette affaire, le principal intéressé disparaissant quant à lui dans la nature.

Le financement -pas très clair- de La Louvière a aussi été passé au peigne fin. Ce qui a permis de déclarer coupables l'ancien président du club, Filippo Gaone, et l'avocat Laurent Denis d'abus de biens sociaux et de leur infliger à chacun un an de prison avec sursis. L'ancien joueur Mario Espartero a pour sa part été reconnu coupable de corruption active et condamné à un an de prison.