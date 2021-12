Contre le racisme dans les stades, il faut frapper où ça fait mal

Les tweets lénifiants et les amendes symboliques ont montré leur inefficacité. Il est sans doute temps d’envisager des peines sportives pour éradiquer le racisme et le hooliganisme dans les stades.

Décidément, le ballon ne tourne plus rond dans la Jupiler Pro League. Le footbelgate empoisonne le milieu depuis plus de trois ans avec, en point d’orgue, les récentes révélations médiatiques de l’agent repenti Dejan Veljkovic. Le hooliganisme refait surface avec l’envahissement du terrain suivi de l’arrêt du match provoqué par des supporters liégeois lors du dernier Standard-Charleroi. Avec ce week-end, c’est le cancer du racisme le plus vil qui s’est à nouveau manifesté, cette fois envers le coach d'Anderlecht, Vincent Kompany, son staff, et les joueurs lors du "topper" opposant les "mauve et blanc" au FC Bruges.

D'habitude, dans ces cas-là, les clubs concernés se contentent de publier un communiqué lénifiant dénonçant "ces faits qui n’ont pas leur place dans un stade" et les instances dirigeantes du foot infligent aux clubs des amendes symboliques de quelques dizaines de milliers d’euros. Voire, dans le pire des cas, un match à huis clos. Visiblement, ces sanctions sont inefficaces en dépit de la récente création par la fédération d’une "chambre nationale pour la lutte contre la discrimination et le racisme".

Car des fans de plusieurs clubs sont des multirécidivistes. Au Standard, les jets de pétards et les invasions de terrain ont déjà valu dans le passé un match à huis-clos, le club risquant à nouveau trois matchs sans public. Quant au FC Bruges, il est passé jusqu’ici entre les mailles du filet. Mais les propos racistes de certains de ses supporters et, pire, antisémites d’un de ses joueurs vedette proférés il y a quelques mois à l'encontre (déjà) d'Anderlecht n’ont, à ce jour, pas fait l’objet de mesures dissuasives. Ce qui s'est passé ce week-end n'est donc pas un fait isolé. Victime dimanche, Anderlecht n’est pas tout blanc non plus, une partie de son public entamant un chant homophobe lors de chaque réception du... FC Bruges. Et que dire de celui du Racing Genk, autre club du top et de ses chants anti-wallons orduriers.