Coucke étend encore son empire à Durbuy

Durbuy est plus que jamais "Couckeland". L'homme d'affaires flamand, qui a fait fortune notamment en vendant sa société Omega Pharma, est déjà propriétaire dans le plus petit village belge de l'emblématique restaurant, le Sanglier des Ardennes, et du parc d'aventure "La Petite Merveille". Aujourd'hui, il jette son dévolu sur les golfs du Méan (Havelange) et de Barvaux (Durbuy), distants d'une quinzaine de kilomètres.