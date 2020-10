"Courts", une plateforme belge pour les fans de tennis

Sans expérience ni argent mais avec beaucoup de culot, l'avocat Laurent Van Reepinghen a lancé début 2018 un magazine haut de gamme dédié à l'univers de la petite balle jaune. Et développé autour toute une série de produits annexes.

Alors que le tournoi de Roland Garros bat son plein dans une atmosphère lugubre avec un temps quasi hivernal, une poignée de spectateurs frigorifiés et des joueurs stressés par les contrôles Covid, un homme se démène comme un beau diable dans les coulisses du stade la Porte d’Auteuil à l’Ouest de Paris: le Belge Laurent Van Reepinghen, avocat de profession. Sa spécialité: la propriété intellectuelle, comme son père éminent avocat aujourd’hui retraité. Comme son grand-père ancien bâtonnier du Barreau de Bruxelles.

Ce quadragénaire au tutoiement facile est parvenu à s’y faire accréditer, une pile de magazines sous le bras, répondant au nom de "Courts". C’est son bébé. Le genre de support dont a toujours rêvé ce prodige de la raquette biberonné à la petite balle jaune dans les allées du très chic Léopold Club à Uccle. Ce magazine haut de gamme, axé sur le récit long, la qualité d’écriture et une riche iconographie en est aujourd’hui à son neuvième numéro. Laurent Van Reepinghen en assure le service après-vente dans les plus prestigieux tournois quand son emploi du temps lui permet. D’où sa présence à Paris.

Repéré par la Fédération

Retour en arrière. L’avocat-éditeur-businessman a eu un parcours un peu agité. Passionné de tennis dès son plus jeune âge, il fait ses débuts, de 9 à 12 ans, au Léo avant d’arrêter à l’aube de l’adolescence pour reprendre sa raquette à 18 ans. Il y donne des cours de tennis comme job d’étudiant avant de partir dans une "high school" américaine où il effectue une deuxième rhéto du côté de Boston. Ses études de droit terminées, tradition familiale oblige, Laurent Van Reepinghen assure sa formation d'avocat à Bruxelles mais également à Paris au sein du cabinet Allen & Overy. Refroidi par le "parisianisme et la prise au sérieux", il revient en Belgique où il s’associe avec l’avocat Frédéric Dechamps (fondateur de Lawbox) avec lequel il rejoint SilverSquare, espace de coworking bruxellois bien connu.

Vue en plein écran La couverture du dernier numéro de Courts, sortie juste avant Roland Garros. ©doc

Sa passion pour le tennis ne l’a jamais quittée et sommeille en lui l’idée d’en faire une activité professionnelle à part entière. Inspiré par la mouvance des mooks en France (contraction de "magazine" et de "book"), notamment la revue So Foot, l'idée lui vient de lancer un magazine "premium", affranchi du fil de l'actualité et des résultats. Problème: Laurent Van Reepinghen n’a aucune expérience dans la presse. "Au début, j’ai vraiment travaillé avec des bouts de ficelle, je n’y connaissais rien et je n’avais pas d’argent. J’ai donc lancé une campagne de crowdfunding via Kickstarter qui m’a permis de récolter 10.000 euros et de recruter des compétences à SilverSquare en matière de graphisme et de vidéo ainsi que quelques journalistes free-lance."

"Raconter" le tennis

À l’automne 2017, alors que David Goffin casse la baraque (deux victoires en tournoi, finale du Masters et de la Coupe Davis et devient n°7 mondial), Laurent Van Reepinghen commence la conception du premier numéro prévu pour janvier 2018. "Je n’ai pas surfé sur la vague, c’est un pur hasard car si l’objectif est de sortir trois à quatre numéros par an de préférence avant les tournois du grand chelem pour des questions de marketing, l’idée est de ne pas lier le contenu à l’actualité: à l’heure d’internet et des réseaux sociaux, lire des comptes-rendus de tournois une semaine après leur finale n’a plus beaucoup de sens. D’ailleurs il n’y a quasi plus de magazine spécialisé sur le marché." L’objectif est donc de "raconter" le tennis sous tous ses angles: l’histoire, les légendes, les joueurs, l’équipement, les marques, la technologie, sa place dans la culture, la société, etc. Le tout en s’adjoignant de belles plumes et en laissant la part belle au tennis comme source d’inspiration pour les artistes.

Début 2018, Laurent Van Reepinghen a donc le concept, le contenu, un peu d’argent mais peu de connexions dans le milieu pour faire connaître son premier numéro prévu pour le printemps 2018 juste avant le prestigieux tournoi de Monte-Carlo. Alors, il y va au bluff. "Un copain qui est membre du Monte-Carlo Country club m’a invité lors du tournoi, ça m’a permis de rencontrer ses dirigeants. Ce fut le déclic, car tout le gratin du tennis mondial y était, les joueurs mais aussi les sponsors, les gens de l'ATP… Ça m’a ouvert des portes." Notamment celles des clubs, français et belges, qui vont devenir ses "librairies".

Petit à petit, Laurent Van Reepinghen développe son réseau. Le produit est soigné, il fait penser à un mook. L’homme sait se vendre. Après un premier numéro sponsorisé par Babolat, une des marques leader de raquettes et de cordage, le suivant est soutenu par Wilson, sponsor de Serena Williams et de Roger Federer. Il parvient à s’adjoindre les services de bonnes plumes comme Franck Ramella (journaliste à L'Équipe), le philosophe Charles Pépin, l’écrivain américain ou encore le journaliste et influenceur/blogueur Mathieu Canac mieux connu sous le nom de "Prise Marteau". Mais aussi d’artistes comme le danseur et acrobate Mathieu Forget (fils de l’ancien n°1 français Guy Forget actuellement directeur de Roland Garros), la photographe Petra Leary, l’artiste peintre et sculpteur britannique Anna Carlson, le chanteur, peintre et graphiste Charlélie Couture qui chacun à leur manière, illustrent le magazine qui se veut décalé et ironique.

Produits dérivés

Audacieux, le concept n’a généré encore que de modestes revenus (200.000 euros indique son géniteur, générés par les abonnements, la pub et le sponsoring) mais en est déjà à son 9ème numéro. L’homme regorge d’idées pour faire vivre sa marque et en faire une véritable plateforme pour tous les fans de la petite balle jaune. Il est occupé à préparer un ouvrage sur l’histoire de Wilson sans doute la marque de raquettes la plus prestigieuse utilisée par des légendes comme Connors, Sampras ou Federer. Le numéro sera tiré à 30.000 exemplaires avec, entre autres, une interview exclusive de Roger Federer. Il a aussi développé du merchandising, des produits dérivés, s’est assuré une présence sur le web et les réseaux sociaux (20.000 followers sur Facebook) et a lancé des podcasts auxquels participent des invités originaux comme l'ex-joueur de tennis et désormais écrivain Denis Grozdanovitch