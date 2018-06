Custom Racquet Painting relooke les raquettes des stars… et les vôtres

Après seulement quelques mois d’existence, Custom Racquet Painting fait un carton dans le monde du tennis. Basée à Thuin, cette petite entreprise de personnalisation de raquette n’intéresse d’ailleurs pas que les joueurs amateurs. Darcis, Herbert ou encore Tomic font partie des clients. De quoi faire le show à Wimbledon.

Caroline Watteyne est une artiste. Diplômée en art, elle a fait de l’aérographie sa spécialité. Mais son terrain de jeu n’est pas vraiment fait de murs défraîchis ou de toiles exposées en galerie. Son talent, elle l’exprime plutôt sur les courts de tennis et plus précisément entre les mains de ceux qui les parcourent. Caroline Watteyne a ainsi développé Custom Racquet Painting, son entreprise de personnalisation de raquette. À l’aide de ses pochoirs et de son pistolet aérosol, elle est capable de revoir complètement le design d’une raquette pour en faire une création unique.

De Thuillies à Wimbledon, la raquette de tennis customisée

Créations uniques

"C’est probablement l’un des supports les plus compliqués à travailler. Le cadre n’est pas grand et rien n’est droit. Vous devriez me voir à l’œuvre lorsque je réalise la partie intérieure, près du manche", rigole-t-elle.

Lancée il y a à peine six mois, sa petite entreprise se limite aujourd’hui à l’atelier qu’elle s’est aménagée dans le sous-sol de son domicile. "Pour démarrer, j’ai juste emprunté 1.500 euros sous forme de micro-crédit, ce qui m’a permis d’acheter mon pistolet, la ponceuse et la peinture qui coûte vraiment cher", explique la jeune créatrice. Mais si l’organisation est encore plutôt artisanale, le résultat est lui très loin d’être amateur. En quelques mois, la jeune créatrice a d’ailleurs rapidement trouvé sa clientèle, au point de crouler aujourd’hui sous les demandes de personnalisation. "J’ai plein de retard. Je reçois même des commandes de l’étranger. Récemment encore, un joueur de Lourdes m’a demandé une personnalisation", sourit l’entrepreneuse, au milieu de son petit atelier où les raquettes s’empilent un peu partout.

Iron Man à prix démocratique

Suivant les demandes, le travail sur une raquette peut prendre plusieurs heures. Une fois l’ouvrage terminé, la métamorphose est étonnante. "Je n’ai pas encore tout testé mais à priori, il n’y a pas de limite. On peut tout imaginer, que ce soit simplement la pose des initiales à un changement total comme pour celle-ci, en version Iron Man", explique-t-elle, en désignant une raquette au verni brillant et aux couleurs rouge/argent, en l’honneur du super-héros de Marvel.

"Les portes s’ouvrent dans le hockey et il y a aussi des demandes pour des skis." caroline watteyne Custom racquet painting

Un succès qu’elle doit forcément à son talent mais probablement aussi à ses tarifs, volontairement accessibles. "Une personnalisation basique commence à partir de 30 euros et évolue en fonction du travail nécessaire. Plusieurs personnes m’ont déjà dit que ce n’était probablement pas assez mais je souhaite rester abordable pour tout le monde. Je n’imagine pas demander 150 euros alors que c’est le prix d’une raquette", explique Caroline Watteyne, avant d’être interrompue par un client, venu lui apporter trois nouvelles raquettes.

Si les joueurs de tennis amateurs représentent la majorité de ses demandes, le travail de Caroline intéresse également le monde professionnel. Parmi ses clients, elle compte déjà certains grands noms du circuit, à commencer par Steve Darcis pour qui elle a réalisé une raquette où trône en grand "Shark", son surnom.

Vue en plein écran ©Frédéric Pauwels / Collectif Huma

"On se connaissait déjà un peu, je réalisais des dessins en rapport avec ses compétitions. Un jour, j’en ai fait un d’une raquette où j’intégrais son surnom. Son préparateur de raquette était d’abord sceptique mais il m’a finalement laissé lui en personnaliser une."

Depuis, son carnet d’adresses a encore pris une dimension supplémentaire. Outre plusieurs jeunes joueurs prometteurs, dont un Français participant au tournoi junior de Wimbledon, elle a également réalisé des raquettes pour l’Australien Bernard Tomic et le Français Pierre-Hugues Herbert, récent gagnant du double à Roland Garros.

Une question de gramme

Pour ces deux derniers, le travail était toutefois un peu différent, l’objectif étant ici de maquiller les raquettes des joueurs en négociation avec d’autres sponsors et ne pouvant donc plus s’afficher avec leur ancien partenaire. Un peu moins de place pour la créativité mais des contraintes beaucoup plus importantes. "Ils sont très exigeants, notamment au niveau du poids, sourit encore la créatrice, dont le travail ne doit pas modifier les sensations. Cela se joue au gramme près. Je pèse les raquettes avant de travailler dessus. Une fois poncée, je dois vérifier quelle quantité de peinture j’ai retiré et m’adapter."

D’autres paramètres entrent également en jeu, dont le bon équilibrage. "Et c’est parfois encore plus inattendu, comme pour le verni utilisé. Suivant qu’il soit mat ou brillant, les sensations ne seront pas identiques."

Ces premières collaborations de renom lui permettent aujourd’hui de s’installer peu à peu sur le circuit professionnel. "Je viens de recevoir ma première invitation pour un tournoi WTA à Luxembourg prochainement", explique, visiblement ravie, Caroline.

Wilson et Babolat sur la balle

Son travail intéresse également les marques, dont Wilson et Babolat, à qui elle a eu l’occasion de présenter ses créations. "C’est évidemment incroyable mais je ne me vois pas travailler un jour pour eux. Ils ont déjà leurs équipes et puis, je veux garder ma liberté de faire ce qui me plaît", continue l’entrepreneuse de 32 ans.

Vue en plein écran ©Frédéric Pauwels / Collectif Huma

Si l’intérêt est au rendez-vous, la personnalisation n’est toutefois pas une nouveauté. "Aujourd’hui, c’est possible grâce à des stickers qui sont collés sur les raquettes. Mais à ma connaissance, je suis la seule à travailler de la sorte."

L’arrivée possible de concurrents, inspirés par son savoir-faire, ne l’effraye pourtant pas. "De toute façon, je ne pourrais pas poser de brevet car il s’agit d’une technique. Mais cela ne m’inquiète pas trop. Il y a de la place pour d’autres acteurs."

Des possibilités qui ne se limiteront d’ailleurs sans doute pas au sport à la balle jaune. "J’ai des portes qui s’ouvrent notamment dans le hockey pour la personnalisation de sticks mais aussi pour des skis. J’ai même eu des premiers contacts pour travailler sur des battes de baseball. Ce sont donc des pistes à explorer", conclut l’artiste.