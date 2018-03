Damso et les Diables ou l'indignation sélective

L'Union Belge a finalement renoncé jeudi soir à laisser Damso interpréter l'hymne de nos Diables à la Coupe du Monde. Quelques heures plus tôt, les sponsors de l'équipe nationale avaient envoyé une lettre à la fédération. Ils y émettaient de "sérieuses réserves" sur le choix de la star belge Damso comme chanteur de l'hymne belge. N'auraient-ils pas l'indignation sélective?

L’affaire Damso-Diables Rouges, puisqu’il faut désormais l’appeler ainsi, est en passe de devenir une affaire d’État. Au point de susciter l’intérêt de la presse internationale: de l’hebdo footeux-branché So Foot au très sérieux Figaro en passant par les Inrocks, Eurosport, le Courrier International et même cette icône du journalisme qu’est le Washington Post.

De notre côté, on ne va pas se cacher, le rap n’est pas notre tasse de thé. Question de génération sans doute. Et, forcément, nous ne connaissons pas bien Damso, si ce n’est par ce que nous avons pu entendre ici et là quant à l’élégance et la délicatesse de ses textes… Dans ce sens, l’indignation des organisations de défense des droits des femmes est totalement légitime.

On n’entend pas (encore) les sponsors dénoncer le racisme ambiant dans certains stades belges. .

Par contre, celle des sponsors des Diables Rouges (AB-Inbev, ING, Proximus, EDF Luminus…., soit une douzaine qui paient jusqu’à plus de 500.000 euros par an) est pour le moins interpellante. On le sait, ils ont usé de tout leur poids économique pour faire craquer l’Union belge de football et l’amener à annuler la collaboration avec le rappeur qui devait interpréter l’hymne officiel des Diables lors de la Coupe du Monde en Russie.

Mais il y a chez certains une bonne part d’hypocrisie, comme le rappelaient opportunément nos confrères de Moustique. Proximus pourfend le chanteur mais sponsorise les festivals où il se produit comme Couleur Café et les Ardentes. Même chose pour Coca-Cola, partenaire de Forest National, où Damso s’est produit l’automne dernier.