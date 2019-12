Decathlon ouvre un complexe hors normes à Charleroi

Un nouveau complexe Decathlon , le deuxième du genre en Europe , a été inauguré ce mercredi. Idéalement situé au cœur de Charleroi , ce magasin de 5000m² accueillera une salle de sports de 100 m² , la plus grande salle d'escalade de bloc de Belgique 1000m², un terrain multisports , un skatepark , ou du streetbasket . La toiture est d'un nouveau genre. Elle accueille cinq terrains de foot et cinq terrains de padel, gérés par la société brugeoise Garrincha.

Concept de restauration saine unique

Sans oublier un concept de restauration saine unique en Belgique. Decathlon s'est aidé d'entreprises spécialisées dans le sport et le bien-être. Sur place, on retrouvera le fast-food Shape'N Go, lancé par le jeune Aurélien Luz. Ce fast-food se veut sain, pensé pour les sportifs. L'idée de de pouvoir composer son menu soi-même en contrôlant les ingrédients, les quantités et le prix.