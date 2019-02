Decathlon renonce à commercialiser son "hijab" de sport

Un besoin pour certaines... que d'autres n'acceptent pas

La chaîne de magasins d'équipements sportifs avait annoncé il y a quelque jour le lancement d'un hijab dans sa gamme Kalenji. Très vite les critiques ont fusé. Le groupe affirmait alors ne pas avoir "renoncer à ses valeurs" et ne chercher qu'à "rendre la pratique du sport plus accessible, partout dans le monde". "Ce hijab était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied, et nous répondons donc à ce besoin sportif."