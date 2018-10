Deceuninck devient sponsor en titre de l'équipe cycliste gérée par Patrick Lefevere

Francis Van Eeckhout, CEO de Deceuninck: "Nous sommes ravis de ce partenariat puissant dans le cyclisme international , l'un des sports les plus populaires en Europe et de plus en plus dans le monde entier. Ce parrainage à haute valeur ajoutée offre de nombreuses opportunités commerciales à Deceuninck et à tous nos clients. Je suis convaincu que c’est un nouveau jalon pour la société."

De son côté, le CEO de l'équipe, Patrick Lefevere, se réjouit d'accueillir Deceunink: "C’est pour moi un grand plaisir d’accueillir Deceuninck à bord pour les prochaines saisons. Grâce à leur engagement et à celui des autres partenaires, l’équipe peut penser à l’avenir et s’appuyer sur ce que nous avons accompli au cours de cette saison exceptionnelle. Au fil des ans, nous avons montré que nous étions l'un des acteurs majeurs du sport et nos résultats garantissent à la fois une exposition et une visibilité internationale. Enfin et surtout, la structure et les services que nous fournissons à nos partenaires les aident à créer une plate-forme marketing solide leur permettant d’offrir à leurs clients une expérience complète et exclusive. Je suis ravi d’avoir à nos côtés une société aussi internationale, avec laquelle nous partageons tant de valeurs, et je suis sûr qu’ensemble nous atteindrons nos objectifs."