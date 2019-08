Deliveroo affiche une croissance à deux chiffres en Belgique

Une croissance qu’elle doit notamment aux nombreux investissements effectués chez nous l’année dernière . La maison mère basée à Londres a investi plus de 6 millions d'euros dans sa filiale belge, ce qui a permis l’ouverture dans trois nouvelles villes (Courtrai, Charleroi et Hasselt) et la conversion de 1.000 restaurants supplémentaires pour compléter son offre . Au-delà de l'investissement en personnel basé dans ses bureaux à Bruxelles, Deliveroo emploie directement 48 personnes , des investissements technologiques ont été réalisés pour développer les solutions proposées aux restaurants. "Notre maison mère basée à Londres continue à investir massivement dans notre expansion et notre technologie, tant en Belgique qu'à l'étranger. Ceci est un signal fort et encourageant pour le secteur de la restauration belge et pour les milliers de coursiers qui travaillent avec nous", commente Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo en Belgique.

Impact sur les coursiers et l’horeca

Les coursiers sont souvent le parent pauvre de ce type d'économique initié par Uber en son temps. Deliveroo en emploie pour sa part plus de 2.600 en Belgique. Fin 2017, Deliveroo a opéré un changement important puisque sa flotte de coursier ne passe plus via la Smart pour se faire rémunérer. Depuis plus d’un an, les coursiers sont devenus indépendants et sont surtout rémunérés à la course en fonction de sa longueur et non plus à l’heure comme c’était la norme historiquement. Un changement qui demande une main-d’œuvre plus importante au fur et à mesure que la demande et le nombre de commandes augmentent, comme c’est le cas pour l’instant.