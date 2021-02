Depuis 2019, les clubs ont reçu 221 millions d’argent frais

La Commission des licences s'est abstenue de tout commentaire suite à cette information, mais le document livré en annexe de son communiqué montre que les clubs sont dans une situation financière délicate. À l’issue de l’exercice 2019-2020, affecté partiellement par la crise sanitaire, seuls six clubs sur les 21 recensés affichent un résultat positif. Avec en tête le Racing Genk (29 millions) et le FC Bruges (24,2 millions) grâce aux plus-values sur transferts sortants et, dans le chef du second, à sa participation à la Ligue des Champions. Charleroi arrive en 3ème place avec 5,4 millions de profits. Le bonnet d’âne est porté par le Anderlecht avec une perte de 34,8 millions, conséquence de la gestion dispendieuse de ces dernières années. Le Standard est en perte de 7 millions. Au total, les 21 clubs affichent une perte globale de 53,6 millions ramenée à 17,6 millions suite aux "ajustements" tolérés en raison de la crise.