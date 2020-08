Des acteurs du foot combattent la nouvelle loi anti-blanchiment

Plusieurs agents de joueurs de football demandent à la Cour constitutionnelle d'annuler la nouvelle loi anti-blanchiment qui les soumet à des obligations.

Le 20 juillet, de nouvelles règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles ont été publiées au Moniteur belge. L'une des nouveautés: les "clubs de football professionnels de haut niveau", les "agents de joueurs du secteur du football" et la Fédération royale belge de football tomberont sous le coup de la loi préventive anti-blanchiment. À l’instar des banques, des notaires et des agents immobiliers, ils devront se montrer vigilants en cas de transactions financières suspectes et signaler ces transactions à la cellule anti-blanchiment.

Mais plusieurs agents de joueurs de football se sont adressés à la Cour constitutionnelle pour faire annuler cette nouvelle loi. Leur avocat, Philippe Renier, indique que ses clients sont des agents actifs au niveau international et dans plusieurs disciplines sportives, pas uniquement dans le foot. D’après l’avocat, ils sont "clean", et ne seraient pas impliqués dans les pratiques douteuses révélées ces dernières années par la justice belge.

Et les autres disciplines?

"Vu que le football a souffert de plusieurs scandales, ce sport est désormais soumis à la loi préventive contre le blanchiment d’argent", argumente Me Renier. "Mais le blanchiment n’est pas l’apanage du football. Vous pouvez très facilement blanchir de l'argent dans d'autres disciplines sportives. Il n’est pas non plus logique qu’un agent qui est par exemple actif à la fois dans le tennis et le football doive appliquer des règles différentes dans ces deux disciplines."

"Seuls les clubs professionnels sont concernés. Alors que s'il y a bien un endroit où de l'argent sale circule, c'est dans les clubs amateurs." Philippe Renier Avocat

"Bien entendu, personne ne s’oppose à la loi anti-blanchiment, mais ce changement législatif n’a pas été mûrement réfléchi", poursuit l’avocat. "Par exemple, seuls les clubs de football professionnel sont concernés. Mais que signifie 'professionnel'? Ce n’est pas clairement défini. Alors que s’il y a bien un endroit où des salaires sont payés au noir et où de l’argent sale circule, c’est dans les clubs amateurs."

Ce changement de loi a été demandé suite à un amendement proposé par le sp.a. "Cette loi ne s’inscrit pas dans un cadre européen, ce qui signifie que des règles différentes s’appliqueront dans les autres pays européens", ajoute l’avocat.

Pierre François, le CEO de la Pro League – l’organisme faîtier de clubs professionnels – explique que la Pro League ne se joindra pas à la demande adressée à la Cour Constitutionnelle. C’est remarquable, car pendant les discussions à la Chambre, une note de la Pro League fustigeant l’amendement du sp.a. circulait. "Mais maintenant que la loi a été votée, je ne souhaite plus m’y opposer. Nous ne sommes pas hostiles au fait que les clubs de football soient soumis à la loi anti-blanchiment."

"Cela devrait améliorer l’image de notre secteur, y compris auprès des banques, ce qui est important pour le fonctionnement de nos clubs." Pierre François CEO de la Pro League

Pierre François souhaite cependant discuter avec les autorités et le monde politique pour que les obligations soient plus "ciblées" dans le monde du football. "Il devient très difficile de contrôler chaque sponsor, chaque client, et chaque supporter. Mais nous sommes preneurs pour les cas où, par exemple, les clubs reçoivent d’importantes sommes d’argent ou que des montants élevés sont payés pour des transferts. Cela devrait améliorer l’image de notre secteur, y compris auprès des banques, ce qui est important pour le fonctionnement de nos clubs."