Des chaussures de running à base de déchets carbone

Récemment introduite en bourse, On Running veut utiliser les émissions de carbone comme matière première pour fabriquer des semelles de chaussures de course à pied. Avec la bénédiction de stars de la discipline.

Dans le monde des équipementiers sportifs, la bataille pour qui aura le moins d’impact sur la planète fait rage. En particulier dans une des disciplines les plus populaires, la course à pied. Qu’il s’agisse de multinationales comme le n°1 du secteur, le Japonais Asics ou de start-ups comme la toute jeune marque belge Moov360, elles misent, par exemple, sur l’utilisation des matières recyclées ou la fabrication locale.

La marque suisse On Running veut aller plus loin. Lancée en 2010 par trois amis passionnés de sport et introduite en bourse en septembre dernier, On Running, qui compte parmi ses investisseurs un certain Roger Federer, icône mondiale du tennis, a lancé il y a quatre ans le projet CleanCloud.

Objectif : repenser sa chaîne d’approvisionnement de façon durable, en transformant les déchets carbones en matériau en mousse, appelé CleanCloud, afin de fabriquer des semelles pour chaussures de course à pied.

"La technologie de LanzaTech permet de capturer le monoxyde de carbone émis par des sources industrielles comme les aciéries ou les décharges avant qu’il ne soit rejeté dans l’atmosphère" On Running Entreprise de chaussures de sport suisse

Capturer le carbone

Pour ce faire, On Running s’est associée à LanzaTech et Borealis, deux entreprises spécialisées dans la biochimie. Concrètement, comme cela se passe? "La technologie de LanzaTech permet de capturer le monoxyde de carbone émis par des sources industrielles comme les aciéries ou les décharges avant qu’il ne soit rejeté dans l’atmosphère", explique On Running.

Une fois capturées, ces émissions entrent dans un processus de fermentation breveté. Grâce à des bactéries spécialement sélectionnées. Le gaz riche en carbone fermente naturellement et est converti en éthanol liquide. Ce processus de fermentation naturelle est similaire à celui de la production d’alcool comme, par exemple, le brassage de la bière.

L’éthanol est ensuite déshydraté pour créer de l’éthylène, qui est à son tour polymérisé par Borealis pour devenir le matériau solide, appelé EVA. Celui-ci sert de base à la mousse permettant de fabriquer les semelles de chaussures de running. Mais, il pourrait également être utilisé pour d’autres parties de la chaussure, voire pour d’autres produits à l’avenir.

Circularité

Vu comme ça, c’est assez complexe pour qui n’est pas calé en chimie. Mais chez On Running, on se dit persuadé de pouvoir fabriquer le modèle ultime de chaussure de sport eco-friendly: "Nous voulons dissocier notre croissance des ressources que nous utilisons et trouver des solutions plus efficaces, abandonner les matériaux à base de pétrole et nous orienter vers une circularité totale", nous explique Romain Gisselbrecht, directeur de la communication de la firme zurichoise.

"C’est une situation gagnant-gagnant: nous capturons les émissions avant qu’elles ne polluent notre atmosphère et nous nous éloignons en même temps des matériaux d’origine fossile." Caspar Coppetti Co-fondateur et co-président exécutif de On Running.

On Running entend ainsi se démarquer de certaines autres marques qui affichent des prétentions environnementales. À commencer par Asics, qui a lancé des modèles à base de polyester recyclé avec pour objectif de doter l’ensemble de sa gamme de pareil matériau à l’horizon 2030.

Idem pour les chaussures de jogging "eco-responsables" du français Veets, fabriquées à partir de bouteilles recyclées, ou encore, de la marque de baskets lifestyle Veja, qui s’est lancée dans le running en 2019 avec des chaussures fabriquées, entre autres, à partir de plastique recyclé.

Se démarquer

La différence? On Running se veut la première entreprise du secteur à explorer l’usage des émissions de carbone comme matière première pour une semelle de chaussure. "C’est une situation gagnant-gagnant: nous capturons les émissions avant qu’elles ne polluent notre atmosphère et nous nous éloignons en même temps des matériaux d’origine fossile", résume Caspar Coppetti, co-fondateur et co-président exécutif de On Running. Et la patronne de LanzaTech, Jennifer Holmgren de rêver que tout ce qui fait partie de notre vie quotidienne provienne un jour du carbone recyclé…

L’initiative n’est pas sans susciter quelques interrogations, observe-t-on chez Groupe One et Ecores, cabinets conseils en développement durable. "Il est fondamental de regarder le solde total de l’équation de l’émission de CO2 et de l’ensemble de l’utilisation des ressources, observe Léa Raymakers, chargée de projet. Si le solde total est favorable et régénératif, alors c’est une bonne chose. Il faut également comparer la durée de vie de cette chaussure avec une chaussure "classique" ainsi que des autres matériaux utilisés la fabriquer. Car produire du neuf même si c’est pour réduire les émissions CO2 n’a pas d’impact positif si ce n’est pas pour prolonger la durée de vie". Autre facteur dont il faut tenir compte selon ces experts: le lieu de production et l’impact environnemental du transport. Or, comme les autres chaussures de On Running, celle-ci sera produite au Vietnam

Des années de recherche

Après quatre années de recherches, On Running assure avoir pu créer une chaîne d’approvisionnement. "Les étapes suivantes consisteront à développer les premières semelles fabriquées à partir de CleanCloud et à voir comment elles se comportent, précise Romain Gisselbrecht. Si les tests sont concluants, nous passerons à grande échelle. Mais cela prendra plusieurs années."

Bref, ce n’est pas demain que le joggeur du dimanche pourra courir chaussé de ces baskets écolos.

En attendant la firme soigne son marketing. Elle s’est assurée les services d’ambassadeurs de choix comme le français Xavier Thevenard, triple vainqueur de l'Ultra-trail du Mont-Blanc, le graal des adeptes des courses de montagne, ou le belge Karel Sabbe, champion du monde d’ultra-endurance. Nul doute que ces stars seront sollicitées pour assurer le service après-vente de cette chaussure décarbonée.