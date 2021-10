Des embryons congelés pour révolutionner la reproduction équine

Le cavalier et médaillé olympique Pieter Devos développe une filière de commercialisation d'embryon de chevaux, à partir de juments d'exception.

Il suffisait d'y penser: transporter un embryon de cheval qui pèse 7,5 grammes, cela doit être nettement plus facile que de transporter un cheval adulte qui en fait 1 million de fois plus. De manière très schématique, cela pourrait être le point de départ de la réflexion de Klaas De Coster, rejoint ensuite par Pieter Devos au sein de Mares of Macha, un havre de paix belgo-italien où des juments d'exception coulent des jours heureux.

Pieter Devos est un cavalier de renom. Son palmarès, en solo ou par équipe, est à la hauteur des obstacles qu'il franchit une fois en selle: plusieurs Grands prix 5*, une coupe des nations, un titre de champion d'Europe et de cavalier belge de l'année, avant une médaille de bronze aux derniers Jeux olympiques! Devos a commencé la compétition très jeune, d'abord en famille, avec son frère et ses parents, jusqu'à percer au niveau international. "D'abord dans les concours de jeunes, puis dans les compétitions, j'ai toujours dû 'construire' mes chevaux pour les amener au plus haut niveau", précise Devos qui se partage entre sa carrière sportive, la société fruitière familiale établie dans le Limbourg et l'élevage de chevaux de compétition.

"Ma jument Claire Z sera promise à une belle carrière de reproductrice. Mais cela demande une infrastructure et des soins particuliers." Pieter Devos Copropriétaire de Mares of Macha

Et c'est ce constat qui a mené la réflexion de Klaas De Coster et de Pieter Devos: les chevaux de haut niveau sont très rares et très chers. Il est donc difficile de pouvoir accéder à leur progéniture. Sauf à pouvoir disposer de juments de grande classe pour poursuivre une lignée. "Ma jument Claire Z, avec laquelle nous avons remporté une médaille de bronze par équipe à Tokyo, a déjà donné un très beau poulain. Elle a encore de belles années de compétitions devant elle, mais elle est aussi promise à une belle carrière de reproductrice. Cela nécessite cependant une infrastructure et des soins particuliers. Tous les sportifs ne peuvent pas se le permettre."

Élevage d'un nouveau type

Mares of Macha se veut un élevage d'un nouveau type. Dans un haras du nord de l'Italie, préféré à la Belgique pour son climat plus doux, une quarantaine de juments reproductrices passent une douce vie. Généralement en fin de carrière sportive, elles sont détenues par le haras, partiellement ou totalement, ou placées en pension par leur propriétaire. Rien que des championnes capables de franchir des obstacles de plus de 1,6 m et plus, ou encore des mères ou filles de champions.

"Beaucoup de bonnes juments sont détenues par des propriétaires qui ne veulent ou ne peuvent pas faire d'élevage. Par ailleurs, les poulains de cette classe sont souvent trop chers pour des éleveurs moyens ou de jeunes cavaliers. Nous cherchons à les rendre accessible à un plus grand nombre", explique Devos.

Jusqu'ici, la reproduction équine passe essentiellement par l'insémination de juments par voie "naturelle" (même si l'étalon a de plus en plus rarement l'occasion de faire la connaissance de sa belle...). Ces dernières années, la fécondation se passe plus généralement in vitro, avant d'implanter l'embryon frais dans une jument, porteuse ou mère biologique.

Congélation

Mares of Macha révolutionne le monde de la reproduction par la congélation des embryons obtenus du croisement de champions, à partir du cheptel rassemblé à Pozzolengo, dans la région de Milan. "Nous avons pensé toute notre organisation en fonction de cette perspective du commerce d'embryons. Nos juments y évoluent dans les meilleures conditions."

Dans ce cas, ce n'est plus la jument qui doit être transportée d'un point à l'autre pour recevoir son insémination, mais l'embryon congelé qui voyage pour être implanté dans une mère porteuse, là où le futur éleveur le souhaite. Avec évidemment une plus grande facilité de transport pour un embryon qui fait 7,5 grammes, éprouvette comprise, contre plus de 700 kilos pour un cheval adulte. "Le coût d'un transport transatlantique pour un cheval atteint vite les 10.000 euros, sans compter la fatigue et le désagrément que cela représente pour la jument et qui pourraient mettre la gestation en péril", poursuit Devos.

A contrario, au haras de Mares of Macha, le prélèvement de l'ovule d'une part et l'implantation d'un embryon congelé amené à la jument d'autre part se font au meilleur moment biologique. "Toutes ces actions sont évidemment suivies par notre vétérinaire. On ne peut jamais garantir la réussite d'une gestation, mais nous prenons toutes les dispositions pour la favoriser, en toute transparence."

Barrières administratives

Le service s'étend au-delà de la reproduction, avec un accompagnement de la gestation, la fourniture d'une mère porteuse... L'offre débute à 7.500 euros pour un embryon de bonne qualité. Lancée d'abord sur internet, la "carte" de Mares of Macha propose quatre classes de qualité et de services additionnels, de bronze à or, avec diamant au sommet pour les produits promis au meilleur avenir.

Si les techniques de la fécondation in vitro, de la congélation et de l'implantation sont au point, la société doit encore faire face à de nombreuses barrières administratives. "Les embryons congelés sont considérés comme des organismes vivants, même s'ils sont plongés dans l'azote liquide. Beaucoup de pays n'ont pas encore de procédures pour dédouaner ce type de marchandises."

Évidemment, le marché de Mares of Macha est international, notamment vers les États-Unis. "La réputation des sauteurs belges n'est plus à faire. Huit des douze chevaux médaillés à Tokyo avaient des origines belges. Mares of Macha permet d'exporter ces souches de qualité partout dans le monde. En Europe, cela reste encore difficile paradoxalement. Le Brésil est encore totalement fermé pour l'instant." Il reste donc encore du potentiel de croissance.