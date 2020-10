Deux records pour un mercato belge marqué par la crise

Le mercato belge s’est achevé, lundi, avec deux transferts sortants records. La Jupiler Pro League confirme son statut de découvreur de talents.

Alors qu’il se poursuit encore dans les jours qui viennent dans certains pays, le mercato footballistique estival s’est terminé lundi soir dans les cinq grands championnats européens, ainsi qu’en Belgique.

En Jupiler Pro League, le marché été marqué par deux records. Ceux des deux plus gros transferts sortants de l’histoire du championnat. L’attaquant canadien de La Gantoise et meilleur buteur du dernier championnat, Jonathan David (20 ans), est parti à Lille moyennant 32 millions d’euros. L’ailier anderlechtois Jeremy Doku (18 ans) a signé pour Rennes contre un chèque de 26 millions d'euros.

Exsangue financièrement – une perte nette de 27 millions d'euros lors de l’exercice 2018-2019 (derniers chiffres disponibles) et un endettement de 95 millions d'euros - Anderlecht a été incapable de refuser l’offre du club breton détenu par le milliardaire François Pinault.

Des fans en colère

Si d'aucuns saluent le montant obtenu pour un joueur qui n'a que 18 ans, d'autres, dont de nombreux fans, sont en colère. Ils se sentent dupés alors qu’il n’y a pas si longtemps, la direction martelait le slogan "trust the process" selon lequel le club investissait dans ses jeunes pour retrouver les sommets sportifs.

Une colère accentuée par le fait que, la saison dernière, le club avait déjà dû laisser filer deux jeunes du cru: Sebastiaan Bornauw (parti à Cologne) et Alexis Saelemaekers (cédé à l’AC Milan). Ces trois joueurs sont, depuis, devenus Diables rouges.

La détection et la formation de jeunes pousses sont devenus les seuls moyens pour les clubs belges de survivre face aux grands championnats dopés par l’argent des droits télé.

Découvreur de talents

Avec Jonathan David, auquel on peut ajouter le jeune Carolo Maxime Busi (20 ans), transféré à Parme contre plus de 7 millions d'euros, et le courtraisien Tarem Mofi (21 ans), parti à Lorient pour 8 millions d'euros, ces transactions confirment le statut de découvreur de talents du championnat belge.

La détection et la formation de jeunes pousses sont devenus les seuls moyens pour les clubs belges de survivre face aux grands championnats dopés par l’argent des droits télé. À côté de ces indemnités de transferts, ils parviennent aussi à négocier un pourcentage à la revente de ces jeunes à des clubs plus prestigieux. Car il est acquis qu’un Jeremy Doku, ne devrait pas rester longtemps à Rennes.

Vue en plein écran Victor Osimhen a été transféré cet été à Naples, où il évolue aux côtés de Dries Mertens. ©Photo News

À terme, il devrait rejoindre un championnat et un club plus huppé. On s’en est encore aperçu cet été avec le transfert de l’ancien centre-avant de Charleroi, Victor Osimhen (21 ans). Parti pour Lille, il y a un an, pour 13 millions d'euros, il a été transféré cet été à Naples pour 70 millions d'euros, selon le site Transfermarkt, Charleroi empochant au passage une plus-value de 20%.

Balance positive

Si bien qu’à l’issue de ce mercato, le championnat belge affiche une balance de transfert positive de 60,5 millions d'euros, selon Transfermarkt. Les clubs ont cédé des joueurs pour 121,1 millions d'euros, dépensant 60,6 millions dans des renforts. Depuis la saison 2015-2016, jamais ils n’avaient investi aussi peu d’argent. L’an dernier, en revanche, ils avaient injecté 149 millions d'euros en transferts, mais en avaient aussi récolté 237 dans la revente.

Autrement dit, la crise sanitaire est passée par là. Mais pas seulement. Dans sa dernière étude sur l’impact économique du football belge réalisée par Deloitte, la Pro League avait pointé une perte de près de 100 millions d'euros pour 24 clubs pros à l’issue de la saison 2019-2019, avant de pronostiquer une perte de revenus de 25% cette saison, en raison de la crise du coronavirus.