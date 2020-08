Dix mille supporters admis au stade du Standard

Seule une rangée sur deux et un siège sur deux pourront être utilisés, sauf en cas de "bulles familiales". Le nombre d'entrées sera multiplié et des cheminements clairement identifiés seront mis en place à partir des différentes entrées. Des mesures seront prises pour assurer la meilleure fluidité aux contrôles afin d'éviter au maximum les files et les attroupements. Des groupes de plus ou moins 600 supporters seront constitués dès l’entrée dans le stade. Les supporters du club visiteurs ne seront pas admis. Le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte du stade et dans un large périmètre autour, avant, pendant et après le match et ce notamment pour assurer la protection des habitants.