Du renfort de poids au conseil du RSC Anderlecht

Hans Beerlandt (Besix) et l'avocat Luc Deleu rejoignent le conseil d’administration qui présente un fameux casting.

L’assemblée générale du RSC Anderlecht a ratifié la nomination de deux nouveaux administrateurs. Il s’agit de Luc Deleu et Hans Beerlandt. Le premier a été avocat pendant plus de 50 ans, est un supporter dans l'âme et connaît le club comme sa poche. Le second est le directeur exécutif du groupe de construction Besix. Il est le fils de Johan Beerlandt, président de Besix.

Vue en plein écran Hans Beerlandt ©doc

Ce dernier avait démissionné de son poste d’administrateur des mauves et blancs en octobre dernier après avoir dénoncé "les décisions unilatérales d’une gestion dictatoriale inacceptable" faisant allusion au principal actionnaire du club, Marc Coucke. Ces derniers mois, un litige a opposé actionnaires majoritaires et minoritaires sur la gestion sportive du club et son redressement financier, le RSCA accusant des pertes (- 36,4 millions) et un endettement (116,7 millions) historiques.

