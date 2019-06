Eden Hazard a signé au Real Madrid

Le capitaine des Diables Rouges (100 sélections, 30 buts) a signé avec les "Merengues" un contrat de cinq ans. Chelsea, club où il a évolué durant sept saisons et récent vainqueur de l’Europa League (avec deux buts… d’Eden Hazard), devrait toucher environ 100 millions d’euros plus des bonus de 46 millions. Ce qui le ferait entrer dans le top 5 des transferts les plus chers de l’histoire et le joueur belge le plus valorisé.