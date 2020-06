Eleven et la Pro League ont enfin signé l'accord sur les droits TV

Quatre mois et demi après l’attribution par la Pro League des droits télévisés du football belge à Eleven , les deux parties ont enfin signé concrètement l’accord.

Peu après l’attribution des droits, le 12 février, leur attribution, notamment la clé de répartition entre les clubs avait en effet été remise en cause par La Gantoise et l’Antwerp, ceci avant que la crise du coronavirus ne retarde à son tour la signature du précieux document.

Compensations

Mais les deux parties ont trouvé un accord sur les compensations commerciales. La Pro League a notamment mis en avant la nouvelle formule des play-offs, plus attractive. Le montant reste donc inchangé. Au total, Eleven exploitera ainsi les droits de toutes les compétitions de la Pro League: la D1A – son navire amiral – la D1B, la Super League féminine, la Coupe de Belgique, la Supercoupe et la E-Pro League.

Force majeure

L'accord prend aussi en compte une éventuelle deuxième vague de la crise sanitaire qui obligerait à revoir à nouveau la formule de la compétition, avec 16 (comme actuellement), 17, 18 et même 20 équipes en D1A si une décision des autorités contraignait la Pro League à le faire. Le contrat inclut d'ailleurs toute une série de cas de force majeure susceptibles de perturber les compétitions. Il prend aussi en compte la possible création d'une Beneligue, soit un championnat commun à la Belgique et aux Pays-Bas