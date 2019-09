En manque de stars internationales, le Mémorial Van Damme doit se réinventer

"Ce n’est d’ailleurs pas la meilleure année car il n’y a pas eu de gros événement pour mettre l’athlétisme en avant ces derniers mois. Il y a également de plus en plus de compétition avec les autres événements. Cet été, la lumière a beaucoup été prise par le départ du Tour de France et le Championnat d’Europe de hockey", poursuit le responsable. Sans compter que ce soir, les Diables Rouges jouent un match de qualification pour l’Euro 2020. "Ne pas être complet n’est d’ailleurs plus rare de façon générale. Le festival Werchter ou même les Diables Rouges ne sont plus non plus systématiquement soldout", glisse encore Cédric Van Branteghem.