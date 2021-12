Entre Crocs et Maserati, Lukaku n'a pas choisi

Il était déjà ambassadeur d'une grande maison de produits de luxe et d'une marque de limousines sportives. Voilà que Romelu Lukaku associe sa notoriété footballistique à... des pantoufles.

Après Versace et Maserati, l'avant-centre de Chelsea et des Diables Rouges a choisi d'associer son nom à Crocs, cette marque de pantoufles en caoutchouc ultralégères que certains n'hésitent pas à qualifier de "chaussure la plus moche de tous les temps".