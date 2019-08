Felice Gimondi, légende du cyclisme italien, est décédé

Professionnel de 1965 à 1979, il est l'un des sept coureurs à avoir remporté les trois Grands Tours, le Giro en 1967, 1969 et 1976, le Tour de France en 1965 et le Tour d'Espagne en 1968. Il fut le deuxième après le Français Jacques Anquetil a réussir cette passe de trois. Rival d'Eddy Merckx, l'Italien, surnommé le Phoenix, fut champion du monde en 1973 (devant Freddy Maertens) et a gagné Milan-Sanremo (1974), Paris-Roubaix (1966) ou le Tour de Lombardie (1966 et 1973), notamment parmi ses 118 victoires.