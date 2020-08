Feu vert pour le retour des supporters au stade

Un accord entre la Pro League et les ministres des Sports va permettre aux stades d'accueillir les fans au-delà de la limite de 400 personnes imposée.

Les ministres des Sports des deux communautés ont avalisé un protocole proposé par la Pro League permettant aux supporters des divisions 1A et 1B de reprendre progressivement le chemin des stades au-delà du nombre maximal de 400 personnes maximum imposé aux autres événements en extérieur . C'est ce qu'a indiqué l'entourage de la ministre francophone, Valérie Glatigny, confirmant une information de la RTBF.

Ce protocole ne devrait pas entrer en vigueur avant le week-end des 11 au 14 septembre, après la pause des championnats pour cause de matchs des Diables rouges. Contacté, le CEO de la Pro League, Pierre François a confirmé l'information en évoquant, lui, un retour des fans au stade à partir du 1er septembre. Chaque club devra toutefois élaborer un protocole spécifique garantissant la sécurité sanitaire, a précisé le cabinet Glatigny à l'agence belga. Ces protocoles devront être validés par les bourgmestres des communes concernées.

Casse-tête

Reste à connaître la proportion exacte du nombre de fans autorisés à revenir au stade. Ce sera un casse-tête pour les clubs les plus populaires qui comptent plus de 20.000 abonnés car ils devront trouver un système ne frustrant personne. Priorité pourrait être donnée aux abonnés les plus fidèles.