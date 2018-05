Fini d'éponger les pertes avec les transferts à Anderlecht

Entre le patron de BNP Paribas Fortis Max Jadot, tout le staff d’Anderlecht y compris l’entraîneur Hein Van Haezebrouck, toutes les figures importantes du club d’hier et d'aujourd’hui, les politiques locaux et même des chefs étoilés, il y avait du beau monde au stade Constant Vandenstock ce mercredi matin pour entendre les plan du président Marc Coucke.

Marc Coucke a donné les tant attendus détails de son plan stratégique pour le club d'Anderlecht. Le nouveau propriétaire l’avait déjà annoncé, il s’agissait de dégager davantage de revenus. Il est entré plus dans le détail. "On dit souvent que l’on a 100 jours, parfois un an, pour tout analyser après une reprise. On a travaillé très dur pendant 2 mois pour pouvoir déjà dire où l’on en est aujourd’hui. Le RSCA affiche une perte structurelle compensée par les transferts, on le dit clairement, environ 10 millions euros de pertes compensées par les transferts".

C'est beaucoup trop pour Marc Coucke. "Ce n’est pas très sain, insiste le président. On va diminuer les coûts et augmenter les revenus. On a commencé d’une feuille blanche pour les coûts. On garde les valeurs fondamentales, mais on remet en question les acquis."

Retrouver l'équilibre sans les transferts

Le nouvel homme fort d’Anderlecht donne un exemple: le scouting. "C’est très important pour Anderlecht. Il coûte énormément cher et seule la moitié est vraiment très utile et donne des noms. L’autre moitié se repose sur ses acquis, ça ne va pas", a détaillé Marc Coucke pour qui un retour à l'équilibre doit pouvoir se réaliser "en opérationnel, sans les transferts". Les revenus des transferts ou des championnats européens (Champion's League, Europa League) peuvent de cette manière être totalement investis et non utilisés pour éponger les pertes.

L'idée est de rendre la gestion du club optimale pour pouvoir investir dans les joueurs, l’expérience supporters et l’infrastructure.

Il s'agira aussi d'augmenter les revenus et le nouvelle homme fort de la Maison mauve veut multiplier les initiatives.

Les sponsors vont passer de 12 à 25 pour la nouvelle saison, alors que Marc Coucke souhaite que son équipe passe l'hiver en Europa League l'année prochaine.

Les équipes de Coucke ont aussi revu entièrement le stade avec 1.000 places supplémentaires dans les kops ambiances, des zones VIP repensées, un système de tickets électroniques permettant notamment de revendre ses places en seconde main.

Côté VIP, des chefs de grands noms cuisineront les jours de match, dont Christophe Hardiquest de chez Bon Bon le "meilleur chef de Bruxelles" comme l’appelle Coucke. L’idée est que les VIP restent plus longtemps au club. Le catering sera dans la même optique améliorée pour les supporters.

Au passage, le président d'Anderlecht a rappelé que son club continuera ses investissements continus dans la formation des jeunes.