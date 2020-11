François Fornieri n'entre pas au capital du Standard

Le 3 août dernier, on apprenait que François Fornieri allait soulager les finances du Standard de Liège. Il n'en sera finalement rien.

Surprise à Sclessin. Dans un communiqué, le Standard de Liège et Bruno Venanzi annoncent avoir mis un terme aux négociations avec François Fornieri, le patron de Mithra. Il était question de l'entrée du patron liégeois dans le capital du club de football. "Avec plus de 99% des actions du club, Bruno Venanzi en reste l’actionnaire majoritaire et le président", lit-on.