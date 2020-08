François Fornieri, un investisseur très principautaire...

Outre Mithra, qu'il a créée il y a plus de 20 ans, François Fornieri a placé des billes dans d'autres sociétés et activités. Toutes liégeoises.

Le nom du holding dont il est propriétaire dit tout de l'ancrage liégeois de François Fornieri. Si Ardentia a surtout fait parler de lui en 2019, au moment des tentatives avortées de rachat de Win et Elicio, deux filiales de Nethys, ce véhicule d'investissement a multiplié les prises de participation dans des initiatives fleurant bon la cité ardente.

61e fortune belge

En septembre 2019, le site d'info De Rijkste Belgen évaluait sa fortune personnelle à 356 millions d'euros, le plaçant ainsi à la 61e place des Belges les plus riches.

Mais cet entrepreneur frénétique a d'autres cordes à son arc. La relation étroite qu'il a tissée avec Samuel Di Giovanni l'a ainsi amené à investir dès 2010 dans Protection Unit, la société de sécurité et de gardiennage créée deux ans plus tôt par ce dernier. Fornieri détient environ 10%, au même titre que l'invest liégeoise Noshaq, et siège au conseil d'administration de l'entreprise, numéro 5 du secteur en Belgique.