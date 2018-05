Francorchamps traîne encore une perte de plus de 5 millions

Subsides de 3,7 millions

Le nouveau contrat qui stabilise la F1 à Spa jusqu’en 2021 fixe le prix du plateau à plus de 20 millions d’euros par an.

2017 n’a pas dérogé à la bonne santé financière de la société de gestion de l’infrastructure de F1. L’an dernier s’est soldé par un profit net positif de 3.428.156 euros ramenant la perte à reporter à 5,536.637 euros au 31 décembre 2017. Le chiffre d’affaires a progressé de près de 11% à 11,25 millions. " Ces bons résultats sont la conséquence d’une meilleure maîtrise de la structure de coûts, mais sont surtout imputables à l’arrivée de nouvelles séries et épreuves sur la piste. L’augmentation du chiffre d’affaires (+ 1,093 million) est essentiellement le résultat de l’accueil de nouvelles organisations sportives ainsi que des droits à l’image et licences e-games qui sont en forte progression" , expliquent les dirigeants de la société dans le rapport de gestion.

À noter que la société reçoit chaque année un subside d’environ 3,7 millions de la Région wallonne pour ses travaux d’infrastructure et que ce montant est inclus dans ses comptes. En 2017, elle a investi 4,52 millions (installation de caméras HD de sécurité sur la piste, pose de fibres optiques pour la digitalisation du circuit, etc.) et prévoit des travaux pour près de 10 millions en 2018. Les dirigeants sont optimistes pour 2018 au regard de la diversification des activités. Mais la société accuse une dette de près de 23 millions dont plus de 19 millions garantis par la Région wallonne.