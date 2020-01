Freddy Tacheny cède la direction de Zelos et ouvre son capital

L’ancien numéro 2 de RTL Belgium a confié la direction opérationnelle de sa société de marketing et de management sportif à Jorgen Van hellemont, un ex de Golazo qui en devient aussi actionnaire

L’aube d’une année nouvelle est souvent annonciatrice de changement. C’est les cas pour Zelos, la société de marketing et de management sportif créée il y a bientôt huit ans par Freddy Tacheny, l’ancien numéro 2 de RTL Belgium.

Freddy Tacheny vient ainsi d’ouvrir le capital de la société basée à Mont-Saint-Guibert. Venu du géant flamand du management sportif Golazo (organisateur, entre autres, du mémorial Van Damme, du Marathon de Bruxelles, etc.), Jorgen Van hellemont lui a racheté 40% des parts. Freddy Tacheny reste majoritaire mais il a également cédé quelque pourcents à deux de ses cadres : Cédric Bruylandt, en charge du commercial, et Charles Vaxelaire, responsable financier et administratif. L’opération ne s’accompagne pas d’une augmentation de capital.

Dans la foulée, il a nommé Jorgen Van hellemont CEO de la PME (20 collaborateurs soit 12 ETP), lui-même prenant la présidence, "opérationnelle", précise-t-il : "nous allons fonctionner en tandem, mais je me mettrai au service Jorgen car c’est lui qui dirigera l’entreprise au quotidien", nous indique-t-il.

De CEO à président

Pour justifier cette double opération, Freddy Tacheny avance un emploi du temps surchargé partagé entre Zelos, la présidence du circuit Jules Tacheny à Mettet, celle des Sharks, le club de basket d’Antibes, et des missions de consultance pour NGroup (Nostalgie, NRJ, Chérie FM). "J’aurais pu brider Zelos mais cela n’aura pas été très fair-play vis-à-vis de mes collaborateurs, j’ai préféré au contraire la renforcer pour la faire croitre, d’où l’arrivée Jorgen qui a le bon profill", confie-t-il.

Agé de 55 ans, Jorgen Van hellemont est un économiste qui a derrière lui une longue carrière dans le marketing et le management, d’abord chez Unilever, ensuite chez Sara Lee avant d’arriver en 2006 chez Golazo, où il fut directeur commercial et membre du comité de direction. "Je connais bien les différents métiers de Zelos – le sport, le marketing et les médias – mais j’avais envie d’entreprendre, je connais Freddy depuis 20 lorsque j’étais annonceur et qu’il dirigeait IP, la régie de RTL, j’ai été impressionné par l’évolution de Zelos."

Régie publicitaire

Le but n’est pas spécialement de développer Zelos en Flandre car Golazo y est déjà omniprésent, mais plutôt de renforcer son ancrage en Wallonie dans l’organisation d’événements sportifs (en partenariat avec Rossel) autour de la moto du rallye cross, du running, etc. ainsi que dans le management de sportifs de haut niveau comme les pilotes de moto Xavier Siméon et Barry Baltus.

Jorgen Van hellemont apporte toutefois son réseau en Flandre, de quoi permettre à SMS, l’activité de régie publicitaire de Zelos lancée il y a un an avec RMB (régie de la RTBF), de se développer au niveau national. Cette filiale propose aux marques des packages mêlant visibilité dans les médias de la RTBF et lors des événements sportifs de Zelos, de l'hospitality, du sponsoring d’athlètes et de fédérations, etc.

Cap sur l'or

Un des projets qui tient ainsi le plus à cœur de Freddy Tacheny, c’est Cap sur L’or qui vise à amener le plus d’athlètes handisport aux Jeux paralympiques de Tokyo l’été prochain. "Nous voulons aussi organiser 6 à 8 événements sportifs grand public cette année, ajoute son nouvel associé et doubler ce nombre l’an prochain."