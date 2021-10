Geert Duyck: un dealmaker à la rescousse des "mauve et blanc"

Pour le supporter mauve et blanc, c'est l'invité surprise du nouveau tour de table dans l'actionnariat du RSC Anderlecht. Mais pour les insiders de la finance et du foot business, le nom de Geert Duyck est loin d'être inconnu.

"Geert qui?", nous interrogions-nous vendredi, à l'annonce de l'entrée de ce Ouest-flandrien dans le capital du Sporting d'Anderlecht . Car si Wouter Vandenhaute , le président du RSCA, avec qui il coinvestit à hauteur de 24 millions d'euros, est une figure hyper connue du Landerneau médiatico-sportif, Geert Duyck (57 ans) est, lui, un parfait inconnu du fan mauve et blanc.

La seule fois où il s'est exprimé, c'était pour parler de Tada (Toekomst Atelier de l’Avenir), asbl bruxelloise qui vient en aide aux jeunes défavorisés en impliquant les entreprises. À cette occasion, il avait estimé, lui le privilégié qui a pu étudier, "vouloir redonner quelque chose en retour à la société". "Si tout le monde faisait un peu plus ce que fait Tada, le monde serait meilleur", avait-il alors déclaré.

S'il est peu médiatisé, il va devoir apprendre à l'être, tant le foot est source de toutes les passions et tensions, surtout au sein du plus grand club du pays. Dans son microcosme, l'homme est en revanche tout sauf un inconnu. Ingénieur commercial de la KUL, titulaire d'un MBA à l’Insead, Geert Duyck a entamé sa carrière dans les années 1980. Il était actif dans la promotion de bières régionales flamandes à New York. Peu après, une bourse du Fonds Prince Albert l'amène Singapour pour la BBL (aujourd'hui ING). De retour à Bruxelles, il prend la tête du département banque d'investissement de la BBL. Comme son collègue Steven Buysel est lui aussi monté à bord du RSCA en y injectant cinq millions.