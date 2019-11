Glatigny va créer un fonds pour soutenir les sportifs de haut niveau

Comment résoudre la question du financement des sportifs de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles? Révélé par L’Echo ce week-end, un rapport rédigé par l’administration des sports en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à l’intention de la nouvelle ministre Valérie Glatigny (MR) pointe le manque de moyens pour encadrer les sportifs de haut niveau, professionnaliser les entraîneurs et même offrir des nouveaux contrats à certains jeunes. "La Flandre investit annuellement plus de 24 millions d’euros, contre 10,165 millions pour la FWB. Sachant que les Flamands représentent globalement 60% de la population belge et nous 40%, il faudrait donc investir 6 millions supplémentaires dans le sport de haut niveau de la FWB pour faire jeu égal avec la Flandre", souligne le rapport.