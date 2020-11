Gros changements dans l'actionnariat du RSC Anderlecht

Nouveaux mouvements dans l'actionnariat du RSC Anderlecht. Après 10 ans de participation au capital, Alexandre Van Damme, un des principaux actionnaires d'AB InBev, et Jo Van Biesbroeck , l'ancien CEO du club, quittent l'actionnariat des mauve et blanc. C'est l'ex-directeur sportif Michael Verschueren qui reprend leurs parts, portant sa participation à 11% .

"Il est évident que nous continuerons à supporter le club", explique le d'habitude très discret Alexandre Van Damme dans un communiqué. "À l’époque, j’étais devenu actionnaire à la demande de Constant et Roger Vanden Stock pour partager les joies et les peines du club. Je suis honoré et heureux d’avoir pu, durant toutes ces années, agir pour ce club historique et aider la direction." En mauvaise posture financière (une perte de 36 millions d'euros sur la saison 2019-2020) et sportive, le club est en effet à la recherche de son glorieux passé.