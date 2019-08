Groupe de rêve pour Bruges, le tenant du titre pour Genk en Ligue des Champions

Genk, champion de Belgique, sera opposé à Liverpool, Naples et Salzbourg dans le groupe E, en phase de poules de la Ligue des Champions de football. Le Club Bruges a hérité pour sa part du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et du Galatasaray , dans le groupe A, lors du tirage au sort effectué ce jeudi en début de soirée à Monaco.

Malgré son titre et sa qualification directe, Genk figurait dans le 4e "chapeau". Son dauphin national brugeois, qui a dû franchir successivement le 3e tour de qualification (face au Dynamo Kiev) et les barrages (contre Linz ASK), émanait du troisième ce qui lui évitait notamment de rencontrer l'Inter Milan, Lyon ou Valence. Les six journées de cette première phase se dérouleront entre le 17 septembre et le 11 décembre.